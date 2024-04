Spätestens seit der „Zeitenwende“-Ankündigung des Bundeskanzlers ist das auch innerhalb des politischen Establishments zu einer Art Dogma geworden, das bei jeder Gelegenheit wiederholt wird. Oder besser: Es ist ein Pseudo-Dogma. Denn ihm stehen eben kaum glaubwürdige Taten in der harten Wirklichkeit der Bundeswehr gegenüber. Die Zeitenwende findet womöglich nur in Worten statt. Noch wichtiger aber sind die Defizite der politischen Kultur und Mentalität – sowohl im politisch-medialen Establishment als auch in der breiten Bevölkerung. Ein Wort wie Pistorius‘ „Kriegstauglichkeit“ klingt im real existierenden Ampel-Deutschland wie eine anachronistische Farce.