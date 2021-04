So erreichen Sie Marko Northe:

Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Eigentlich hätte die Opposition Grund, sich zu freuen. Seit einem Jahr fordern alle von links nach rechts, von AfD, FDP bis zu den Grünen und den Linken gebetsmühlenartig: Lasst endlich das Parlament entscheiden! Hinfort mit der sich selbst im Weg stehenden Ministerpräsidentenkonferenz, die zudem eigentlich gar nicht legitimiert ist, zu entscheiden, was in der Bekämpfung der Pandemie zu tun ist.

Nun will der Bund das Ruder im Kampf gegen Corona übernehmen, aber auch das ist dem Bundestag, der heute über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt hat, nicht recht. Dafür gibt es gute Gründe. Denn beschlossen werden konnte die Neuerung mit den Stimmen der Großen Koalition. Und auch am Donnerstag wird im Bundesrat nicht zu befürchten sein, dass sich die Ministerpräsidenten wehren. Denn die haben Merkel ja bereits bereitwillig die Macht wieder zurückgegeben, indem sich die MPK angesichts ihrer Unfähigkeit selbst abgeschafft hatte. Das heißt: Der Bundestag darf über ein Gesetz abstimmen, das ihn ebenso außen vor lässt wie die Bund-Länder-Treffen es in der Vergangenheit getan haben.

Parlamentarische Ohmacht

Schon die Änderungsanträge der Opposition waren im Vorfeld zum größten Teil nicht berücksichtigt worden. Die nicht weiter definierten Notverordnungen, die die Bundesregierung nun höchstwahrscheinlich ab Samstag beschließen darf, müssen zwar durch den Bundestag legitimiert werden. Doch auch dafür haben CDU/CSU und SPD eine bequeme Mehrheit.

Diese parlamentarische Ohmacht führte am Mittwoch zu einer höchst lebhaften Debatte mit Startschwierigkeiten. Denn die AfD hatte zunächst einmal den Antrag gestellt, über das Gesetz im Plenum nicht zu beraten, sondern es zurück in die Ausschüsse zu geben. Und zwar, weil es den Rechtspopulisten zu schnell gegangen war. Man habe sich in der Eile nicht eingehend genug mit den Änderungen befassen können.

„Hören Sie auf zu jammern!“

Ein Antrag, der von allen anderen Fraktionen abgelehnt wurde. Marco Buschmann von der FDP mahnte, die Opposition habe über ein Jahr gefordert, der Bundestag müsse mit in die Entscheidungen eingebunden werden, das Parlament sei dafür auch in einer bundesweiten Notlage schnell und flexibel genug. Nun werde man eingebunden und die AfD beschwere sich, es gehe ihr zu schnell.

Auch Britta Haßelmann von den Grünen lehnte den Antrag der AfD mit dieser Begründung ab: „Hören Sie auf zu jammern, arbeiten Sie inhaltlich!“ Und Jan Korte wunderte sich, warum die Abgeordneten der AfD nicht die Zeit gefunden hätten, sich mit dem Gesetz zu beschäftigen: „Man hätte das bequem übers Wochenende lesen können. Ich weiß nicht, was Sie da gemacht haben, ob Sie lieber auf Querdenker-Demos rumgehangen haben.“

„Ein Gesetz fürs Leben“

Der Antrag wurde abgelehnt. Dennoch ließ die Opposition, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen, insgesamt kein gutes Haar an der Gesetzesänderung. Da konnte Ralph Brinkhaus (CDU), der die Debatte eröffnete, noch so sehr in den Saal rufen, wie er wollte: Ein Gesetz fürs Leben sei das neue Infektionsschutzgesetz! Über die Doppeldeutigkeit war sich der Westfale möglicherweise nicht im Klaren. Eine gute Etikettierung dürfte das jedoch nicht gewesen sein, befürchten doch einige, dass das Gesetz als Blaupause für die nächsten Krisen gelten und das demokratische System aushöhlen könnte.

„Wir diskutieren viel über das Grundgesetz, das ist auch gut. Aber darin steht auch: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Wäre es nach ihm gegangen, so Brinkhaus, wäre das Gesetz noch härter verschärft worden. Dem Linken-Abgeordneten Jan Korte schleuderte Brinkhaus sogar entgegen: „Wen wollen Sie eigentlich bestrafen, wenn Sie dem Gesetz nicht zustimmen?“

„Moralklapperei“

Mit seinem hohen moralischen Ton und wenig inhaltlicher Begründung lieferte Brinkhaus ungewollt eine Steilvorlage für die Opposition. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland sagte über seinen Unionskollegen: „Wenn der Kollege Brinkhaus Gegenargumente des Kollegen Lindner als Profilierung auf Kosten von Kranken und Toten bezeichnet, ist jede sachliche Auseinandersetzung zu Ende und das Moralisieren an die Stelle von Politik getreten.“ Und weiter: „Wenn wir Debatten so führen, wie Sie sie führen, dann ist das nur noch Moralklapperei.“

Gauland war nicht der einzige, der Brinkhaus’ moralisierende Rede zerpflückte: „Es reicht nicht aus, dass man hofft, dass etwas vielleicht funktioniert“, sagte Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Sie habe von Brinkhaus nichts darüber gehört, ob die Maßnahmen wirklich geeignet seien, das Infektionsgeschehen abzumildern. Ausgangssperren brächten nichts, dazu gebe es Studien. Die FDP-Abgeordnete kündigte eine Verfassungsbeschwerde gegen die Gesetzesnovelle an.

„Klarheit und Konsequenz“

Die grüne Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink warf der Regierung handwerkliche Fehler im Gesetz vor, es sei in sich inkonsistent. Daher könne ihre Fraktion ihm nicht zustimmen: „Die Maßnahmen reichen nicht aus für eine Trendumkehr“. Auch Amira Mohamed Ali von den Linken warf der Bundesregierung Schlamperei vor: „Würfeln Sie die Inzidenz-Grenzwerte eigentlich aus?“

Die Bundesregierung indes zeigte sich unbeeindruckt von der Kritik. Weder Olaf Scholz noch Jens Spahn kamen in ihren Reden über Floskeln hinaus. Scholz forderte „Klarheit und Konsequenz“ und hoffte abermals darauf, im Sommer im Biergarten sitzen zu können. „Es geht nicht um einen Dauerzustand, es geht darum, die Pandemie zu überwinden.“ Und Spahn berichtete von den Intensivstationen, die am Limit seien, für die jeder Tag zähle. Die „Bundes-Notbremse“ sei das Ergebnis eines demokratischen Prozesses und hoffentlich der letzte Teil des Pandemie-Marathons.

Notbremsen und Notverordnungen

Dass angesichts der hohen Infektionszahlen und der Lage in den Kliniken etwas unternommen werden muss, dürfte eigentlich fast jedem klar sein. Doch man wünscht sich als Beobachter der heutigen Debatte eine Regierung, die ihre Notbremsen und Notverordnungen besser begründen kann. Allein dass das Wort „Not“ einem hier so häufig begegnet, bedeutet ja auch: Man hat es zu lange halbherzig laufen lassen und muss nun in aller Eile ein halbgares Gesetz durch das Parlament peitschen.

Das Fahren auf Sicht, so urteilte Klein-Schmeink in der heutigen Debatte zurecht, „war und ist verantwortungslos“. Nach über einem Jahr Pandemie, nach einem monatelangen ebenso mutlosen wie halbherzigen Lockdown könnte man eigentlich erwarten, dass es nun eine bessere Strategie als eine sogenannte Notbremse gibt. Stattdessen wird die wahrscheinlich demnächst vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Und dann geht es kopflos weiter, bis vielleicht endlich irgendwann genug Menschen in diesem Land geimpft sein werden.