Boris Palmer und der Schutz der Corona-Risikogruppen „Das Erheben über den schwedischen Weg ist a bisserl arrogant“

Boris Palmer ist studierter Mathematiker und seit 2007 grüner Bürgermeister von Tübingen.

Herr Palmer, Ihre Mutter lebt in einem Pflegeheim in Tübingen. Wie geht es ihr?

Zum Glück ist sie gut aufgehoben, ich hoffe, das bleibt so. Wir haben sie vorübergehend in der Kurzzeitpflege untergebracht. Bevor ich sie besuche, mache ich immer einen Schnelltest.

Um alte Menschen in Tübingen vor Covid-19 zu schützen, bieten Sie einiges an, was es woanders nicht gibt: Ein kostenloses Taxi für über 65-Jährige, Sonderöffnungszeiten für Senioren, frei verfügbare FFP2-Masken oder Selbsttests in Alten- und Pflegeheimen. Woher rührt Ihr Engagement für die Alten?

Ehrlich gesagt, aus mathematischen Überlegungen. Und ich habe schon im April aus den Daten aus Spanien und Italien eindeutig geschlossen, dass das Virus extrem altersdiskriminierend ist und dass wir für diejenigen, die am stärksten gefährdet sind und für die Gesellschaft als ganze das Richtige tun, wenn wir besondere Schutzanstrengungen für die Alten unternehmen.

Wie werden diese Angebote denn angenommen?

Unterschiedlich. Das Einkaufszeitfenster ist wahrscheinlich am wenigsten beachtet worden. Dagegen haben die kostenlosen Masken eine Dankeswelle ausgelöst. Sie werden auch weiterhin rege nachgefragt. Wir verteilen die ja an viele Hilfsbedürftige auch dauerhaft. Und die Schnelltests sorgen mittlerweile für lange Schlangen auf dem Marktplatz.

Die Stadt lässt sich das eine halbe Million Euro kosten. Zahlen Sie das eben mal so aus der Portokasse?

Die Haushaltsmittel hat der Gemeinderat einstimmig bewilligt. Hier geht es ja um den Schutz von Leben und den Schutz der Intensivstationen vor Überlastung. Dafür ist eine halbe Million wieder gar nicht so viel im Vergleich zu dem, was Bund und Länder sonst für Schließungsmaßnahmen ausgeben.

Die Sonderöffnungszeiten für Senioren hatten Sie schon im Frühjahr gefordert. Kritiker wie der Landesseniorenbeirat warfen Ihnen vor, Sie würden alte Menschen diskriminieren.

Das haben die mir auch vorgeworfen wegen der kostenlosen Taxis. Das ist einer der Gründe, warum wir in Deutschland so wenig unternommen haben, um die Risikogruppe zu schützen: die Verwechslung von Differenzierung und Diskriminierung. Gleiches unterschiedlich zu behandeln, ist Diskriminierung. Ungleiches gleich zu behandeln, ist aber falsch. Statistiken belegen, dass in Deutschland 90 Prozent der Todesfälle die über 65-Jährigen treffen. Das Risiko, mit über 80 an Corona zu sterben, ist über 500 mal höher als mit unter 40. Wer sagt, für die über 80-Jährigen reiche der gleiche Schutz aus wie für die unter 40-Jährigen, der macht etwas grundlegend falsch.

