Sie verstehen nur Bahnhof? Darüber brauchen Sie sich nicht zu wundern. Was an diesem Wochenende im Politik- und Medienzirkus vor sich gegangen ist, bedarf leider einiger Erklärung: Ein relativ neues soziales Netzwerk namens „Clubhouse“ wird derzeit immer beliebter. Insbesondere Menschen aus dem Politik- und Medienbetrieb haben sich dort in den vergangenen Wochen angemeldet. Im Grunde entspricht die Smartphone-App einem Chatprogramm, in dem unzählige Räume eröffnet werden können. Neu daran aber ist: Es kann nicht geschrieben werden, sondern ausschließlich gesprochen. Keine Schrift, kein Video, nur Stimmen sind zu hören. Die Mitgliederzahl wird von den App-Machern aus Marketing-Gründen noch künstlich begrenzt. Nutzer benötigen ein iPhone und die Einladung einer bereits angemeldeten Person.