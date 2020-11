Eine Journalistin will trotzdem höflich wissen, wie es denn zu der bemerkenswerten Kehrtwende kam. Was jetzt geschieht, kennen Gefährten wie Gegner nur zu gut: Ramelows Gesicht läuft rötlich an. Er habe, blafft er, im Unterschied zur Fragestellerin nicht gewusst, wie sich die Pandemie in Thüringen entwickle. Dann referiert er die neuesten, drastisch gestiegenen Infektionszahlen.