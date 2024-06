Wenn es den Katholikentag nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Wer in den zurückliegenden Tagen durch Erfurt schlenderte, bekam den Eindruck eines fröhlichen Christentreffens mit Debatte und Gesang, mit Wiedersehen und Neu-Entdecken. Das Konzept ist im Grunde genial und funktionierte in Varianten schon in der Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, sogar in der DDR – und heute in der säkularisierten Gesellschaft. Kirche kann attraktiv sein.

Doch zugleich blieb der 103. Katholikentag in diesem Jahr weit hinter seinem Möglichkeiten zurück. Es ist ein Trauerspiel, wie sich die Organisatoren nahezu selbstgefällig mit rund 20.000 Teilnehmern begnügen (bei 20 Millionen Katholiken in Deutschland). Es ist enttäuschend, wie wenig inhaltlichen Anspruch die Veranstalter hatten (500 statt sonst 1000 Veranstaltungen). Wichtige Themen fehlten genauso wie große Reden. Und die politische und ideologische Einseitigkeit des offiziellen Programms ist hier und da einfach nur furchtbar ermüdend. Kirche macht sich zu klein.