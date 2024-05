Vielleicht ist das Überraschendste am diesjährigen 103. Katholikentag, der am Mittwoch in Erfurt beginnt, das, was fehlt. Im Programm finden sich zum Beispiel keine Kardinäle mehr, früher Stammgäste auf Katholikentagen. Auch Bischöfe kommen zum Katholikentag so wenige wie noch nie. 14 von 27 Diözesanbischöfen reisen an, wie Matthias Kopp, Sprecher der Bischofskonferenz, mitteilt. Ausländische Bischöfe im Programm: drei. Den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und prominentes CDU-Spitzenpersonal sucht man auf Rednerlisten weitgehend vergeblich.

Es fehlen auf dem Katholikentag außerdem eine explizite Debatte zum Ukrainekrieg, ein ausgewiesenes Podium zur Migrationskrise und eine direkte Auseinandersetzung mit der AfD vor den nahen Landtagswahlen im Osten. Die ZdK-Sprecherin Britta Baas widerspricht auf Cicero-Anfrage, es gebe beispielsweise die Podien „Von der Ukraine für China lernen“ und „Versöhnung tut (auch) weh“. Tatsächlich mangelt es zumindest manchen Veranstaltungstiteln etwas an Klarheit. Und was fehlt noch: eine katholische Messe am Fronleichnamsmorgen und eine Prozession. Stattdessen feiert Erfurts Bischof Ulrich Neymeyr einen Wortgottesdienst. Was ist also los bei den Katholiken?

Katholikentage gibt es seit über hundert Jahren. Das Programm sei nun „kompakter“ und „profilierter“, loben sich die Veranstalter selbst. Statt wie früher einmal 1000 Veranstaltungen gibt es diesmal bis Sonntag rund 500 Events, Debatten, Diskussionsrunden, Gebete und Gottesdienste. Und anders als früher, als über 50.000 Teilnehmer kamen, rechnet man diesmal nur mit rund 20.000 Besuchern. Das liege an den vielen Kirchenaustritten und der ostdeutschen Diaspora, erklärt Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) und Mitveranstalterin des Katholikentags. Erstaunlich aber, dass die ökumenische und auch politische Öffnung und die angestrebte „Pluralität“ des Programms sich offenbar nicht in einem ausgeweiteten Interesse oder sogar in steigenden Teilnehmerzahlen niederschlagen.

Kritik am Programmentwurf

Schon im Vorfeld hatte es deutliche Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung des Katholikentags und auch an der Organisation gegeben. „Die großen Podien hatten weitgehend mit unseren Ideen und Vorstellungen absolut gar nichts zu tun“, erklärte der Ex-Oberbürgermeister von Erfurt, Manfred Ruge, im Cicero-Interview. Ruge war nach den persönlichen Enttäuschungen von seinem Amt als Vorsitzender des Trägervereins zurückgetreten. Der CDU-Politiker hatte sich weniger Gender-Themen gewünscht und mehr zur Glaubensweitergabe in säkularer Zeit und zum Katholizismus im Osten. Die Veranstalter wollten etwas anderes, haben dann aber doch etwas nachgebessert, wie man hört.

Inhaltliches Herzstück des Programms sind rund 40 Podiumsdiskussionen „im großen Raum“. Stargast ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Außerdem kommen unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow hat auf dem Katholikentag insgesamt vier Auftritte. Nach einigem Hickhack im Vorfeld steht nun Rainer Haseloff (CDU) im Programm, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hingegen fand sich im gedruckten Entwurf noch als „angefragt“ wieder, inzwischen hat sie wohl abgesagt.

Das katholische Online-Portal Communio hat ausgerechnet, dass Vertreter der Grünen überproportional auf dem Katholikentag vertreten seien. „Von den 59 Politiker-Auftritten sind 17 den Grünen zuzuordnen. Das entspreche einem Gesamtanteil von 28,8 Prozent“, schreibt Benjamin Leven. „Die Grünen sind damit beim Katholikentag fast doppelt so stark wie in der Wählergunst.“ Die Vertreter der Union kommen laut diesen Berechnungen auf 16 Veranstaltungen, also 27,1 Prozent. Britta Baas bestätigt dies grundsätzlich: „Die personell am stärksten vertretenen Parteien sind beim Katholikentag CDU und Bündnis 90/Die Grünen.” Nur kommen von den Grünen vor allem die bekannteren Akteure nach Erfurt, von der CDU eher unbekanntere Gesichter.

Roter Teppich für Ampel-Minister

Einlader-Bischof Neymeyr sagt, er freue sich auf die Gäste, da sei es „erst einmal zweitrangig, in welcher Partei die sind“. Fragt sich nur, wie er bei der teilweise einseitigen Färbung der Sprecherliste dem Anspruch von Vielfalt genügen will. Sein Ziel sei, so sagt er im Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), eine „gute Debattenkultur, die auch kritische Stimmen einbindet“. Wer das Programm liest, hat aber nicht nur beim Personal, sondern auch bei der Themensetzung den Eindruck, dass ganz so viel Kontroverse und Kritik gar nicht erwünscht sind. Auch hier wieder interessant, was nicht vorkommt: eine Debatte über die Corona-Zeit und das Agieren der Kirchen etwa. Wäre vielleicht mal eine kleine Gesprächsrunde wert gewesen.

Der Titel der Veranstaltung mit Wirtschaftsminister Habeck lautet: „Die sozialökologische Transformation beschleunigen. Welchen Beitrag muss die Wirtschaft leisten?“. Das Thema könnte ihm nicht besser auf dem Leib geschneidert sein. Werden da so unangenehme Dinge wie Wirtschaftskrise, Heizungsgesetz, Deindustrialisierung vorkommen? Immerhin sitzt auf dem Podium auch ZdK-Mitglied Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie. Moderiert wird die Runde von Ex-SPD-Politikerin und ZdK-Mitglied Karin Kortmann. Noch komfortabler werden es da Baerbock und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert haben. Im Talkformat „Frings fragt“ mit dem ZdK-Generalsekretär Marc Frings geht es mutmaßlich recht geschmeidig zu. Baerbock soll sagen: „Wie geht wertegeleitete Außenpolitik heute?“ Und Kühnert spricht über: „Was hält unsere Gesellschaft künftig zusammen?“

Ob das „gute Debattenkultur“ ist, „die auch kritische Stimmen einbindet“, wie es der Bischof sich wünscht? Die ZdK-Sprecherin Baas erklärt auf Cicero-Anfrage: „Wir laden nicht nach Parteiproporz ein, sondern nach inhaltlicher Zuständigkeit/Expertise.“ Das trifft auf das Ernährungs-Podium gewiss auch zu. Der Bundeslandwirtschaftsminister sitzt in einer Gesprächsrunde mit dem originellen Titel „Unser täglich (Wurst-)Brot gib uns heute. Landwirtschaft als Friedensstifterin?“ Eine Landwirtin und ein Greenpeace-Vertreter diskutieren mit. Doch es bleibt der Eindruck, dass auch für Grünen-Politiker Cem Özdemir, anders als für andere, gleichsam der rote Teppich ausgerollt beziehungsweise sein Leibgericht aufgetischt wurde.

Merz lehnt Angebote ab

Wieso also ist CDU-Chef Friedrich Merz nicht dabei? Er komme zur Eröffnung und sei dann auf einer Auslandsreise, so Stetter-Karp im Interview. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich gab es im Vorfeld zwischen ZdK und Konrad-Adenauer-Haus einiges Gerangel um seine Teilnahme. Von wegen Leibgericht! Zunächst war Merz das Format „Biblischer Dialog“ angeboten worden. Er sollte mit Bodo Ramelow über die „Friedensvision für alle Völker“ sprechen. Merz fand das wohl äußerst unpassend, im laufenden Landtagswahlkampf ausgerechnet mit dem Linken-Politiker zu diskutieren. Ist das für das ZdK nachvollziehbar?

Tatsächlich haben die Programmverantwortlichen, so ist zu hören, eine Alternative angeboten. Merz möge doch mit Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, debattieren. Thema: Rechtspopulismus. „Zukunft hat der Mensch des Hasses?“, in Anspielung auf das Katholikentagsmotto: „Zukunft hat der Mensch des Friedens“. Auch das lehnte Merz ab. Ist das verständlich? Schließlich gab es noch das Format „Frings fragt“. Da hat Merz dann tatsächlich wohl wegen der Auslandsreise abgewunken. Was ist also los zwischen ZdK und CDU? Beziehungskrise?

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken war lange Jahre so etwas wie eine politische Vorfeldorganisation der CDU. Das klingt böser, als es gemeint ist. Mit Thomas Sternberg, Hans Joachim Meyer und Alois Glück standen zuletzt immer Unions-Politiker an der Spitze der katholischen Laienorganisation. Noch immer sind etwa mit Daniel Günther (CDU) und Manfred Weber (CSU) bekannte Unions-Politiker Mitglied der ZdK-Vollversammlung. Weber kommt auch nach Erfurt.

Beziehungskrise von CDU und ZdK

Doch der Wind hat sich gedreht. Das Ziel, das ZdK zu öffnen, haben auch schon die Vorgänger von Stetter-Karp betrieben. Doch statt von einer „Äquidistanz“ ist nun, so sagen es Insider, doch eine deutlich stärkere Nähe zum grün-linken Spektrum und zu Teilen der Ampel-Regierung überall zu spüren. Man könnte sagen, das ist also kategorial nichts anderes als die frühere Unions-Nähe. Stetter-Karp allerdings will das so nicht sehen. „Das Ganze als eine Entfremdung wahrzunehmen, scheint mir überinterpretiert“, erklärt sie im KNA-Interview.

Aus der CDU ist zu hören, auf verschiedenen Ebenen habe es bisweilen Missstimmungen gegeben. So habe die Parteizentrale Vorschläge gemacht, etwa über die katholische Soziallehre zu debattieren. Dazu habe das ZdK aber den Parteichef Merz in Erfurt nicht haben wollen. Auf Nachfrage, wie es um die Beziehung zur CDU bestellt ist, wird die ZdK-Sprecherin dann doch noch deutlicher. „Aus einigen Parteien kommen auch Anfragen an den Katholikentag mit bekundetem Interesse, beim Katholikentag dabei zu sein“, erklärt Britta Baas. „Ein solches Auf-uns-Zugehen war vonseiten der CDU nicht gegeben.“

Das wäre doch erstaunlich, gibt es doch noch ein altes Beziehungsgeflecht von Christdemokratie und organisiertem Laienkatholizismus. Der Katholikentag habe selbstverständlich Herrn Merz eingeladen, so die ZdK-Sprecherin. „Beispielsweise wurden auch Michael Kretschmer, Carsten Linnemann, Andreas Jung aus dem Präsidium eingeladen und haben abgesagt.“ Auch aus dem Vorstand seien Absagen eingegangen, etwa von Franziska Hoppermann und Serap Güler. Dennoch habe der Katholikentag viele CDU-Politiker eingeladen, so Baas. Allerdings auch einige Ehemalige, stellt man bei der Durchsicht fest. Und manche, wie der thüringische CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt, werden vorsichtshalber ohne Parteizugehörigkeit geführt. Was ist da also los? Beziehungsstatus auf jeden Fall: sehr kritisch.

Debatte über Paragraf 218

Ein besonders brisantes Thema, welches sowohl die katholische Kirche, das ZdK als auch die CDU/CSU in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder beschäftigt hat, ist die Frage nach der Regelung des Schwangerschaftsabbruches. Wie kein anderes Problem entzweit dabei das Ringen um den Lebensschutz immer wieder die Kirche und die politische Landschaft. 1999 haben ZdK-Mitglieder und Unions-Politiker gemeinsam den Verein Donum vitae gegründet, um den staatlich gefundenen Kompromiss beim Paragrafen 218 mit einem Beratungsangebot zu unterstützten. Damals waren sie vereint gegen die Bischöfe und den Papst. Doch von derartiger Kampfgemeinschaft ist kaum etwas mehr übrig. Das zeigt auch die Agenda auf dem Katholikentag.

Unter dem Titel „Lebenskrisen!“ soll über die „Auseinandersetzung um Abtreibung und Paragraf 218 StGB“ diskutiert werden. Auf dem Podium sitzt Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), die die bisherige Regelung kippen will. Sie steht explizit gegen die Haltung der katholischen Bischöfe und die des ZdK, die beide weiter für eine Regelung der Abtreibung innerhalb des Strafgesetzbuches werben und damit die Menschenwürde des Embryos verteidigen wollen. In der ursprünglichen Programmplanung kam diese dezidiert katholische Position nahezu nicht vor. Nun, nach einer Umplanung, werden unter der Moderation der Journalistin Christiane Florin auch Stetter-Karp und der katholische Moraltheologe Stephan Goertz mitdiskutieren. Unions-Politikerinnen und -Politikern fehlen allerdings auch hier, obwohl sie als Fraktion die Einzigen im Bundestag sind, die genauso oder ähnlich wie die Kirche argumentieren.

„G*tt ist trans*”

Neben den politischen Konflikten spielen auf dem Katholikentreffen auch die innerkirchlichen Debatten eine Rolle. Auch da gibt das ZdK eine Richtung vor. Zum Thema Geschlechtergerechtigkeit lauten die Titel von Gesprächsrunden etwa: „Der Leib Christi ist queer – und jetzt?”, „G*tt ist trans*” oder „Anti-Gender und die Neue Rechte”. Und zum Thema Bewältigung der Missbrauchskrise heißt es knapp: „Wir schaffen das – nicht“. Das ZdK wünscht sich Reformen und neue Strukturen. Das innerkirchliche Stichwort lautet „Synodalität“. Bischöfe sitzen da schon gar nicht mehr mit dabei, wenn das in Erfurt verhandelt wird.

Bischof Neymeyr räumt dazu ein, dass ein wirklicher Dialog mit allen Schattierungen des Katholischen in Erfurt gar nicht stattfinden werde. „Die Katholiken, die die katholischen Reformanliegen skeptisch sehen, werden wohl eher nicht kommen“, gesteht er unumwunden die eigene Selbstverzwergung in einem Interview ein. Stetter-Karp sagt, wichtig sei „Rückenwind“ für die Reformagenda. und antwortet auf die Frage, ob der Katholikentag denn wenigstens „das letzte große katholische Lagerfeuer“ werde: Sie „fremdele etwas mit dem Bild“, aber der Katholikentag sei schon ein „einzigartiges Format“, sagt sie. Immerhin.