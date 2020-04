Damit man die Geschichte, die eher ein Posse ist, versteht, muss ich sagen, wo sie sich abspielt: In einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, zu dem 14 Häuser gehören, in denen nur noch fünf ansässige Familien oder einzelne Menschen leben, eine Polin ist vor Jahren zugezogen, alle anderen Häuser gehören Berlinern, eins davon seit vierzig Jahren mir.

Unsere Gegend gilt in der EU wegen geringer Bevölkerungsdichte als unbesiedeltes Gebiet, weshalb man hier unbegrenzt Windräder aufstellen darf, sofern auf seltene Vögel nicht Rücksicht genommen werden muß. Hier war ich, als eines Nachts um 22.30 Uhr zwei Polizisten an meine Tür klopften und erklärten, ich hätte am nächsten Tag wegen der Seuchenverordnung mein Haus zu verlassen.

Die Ausreiseverfügung

Natürlich war ich empört, drohte an, mich zu beschweren, wofür die beiden Polizisten Verständnis hatten, aber nicht zuständig waren. Im Vertrauen darauf, dass sich unter meinen Facebook-Freunden rechtskundige Menschen befinden, teilte ich den Vorfall sofort mit und war innerhalb von Minuten mit guten Ratschlägen und Mitleidsbekundungen, vor allem aber mit einem Link zu der entsprechenden Verordnung des Landes versehen.

Und darin stand, dass Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Zweitwohnsitz haben und selbstständig tätig sind, von der Ausreiseverfügung nicht betroffen sind. Ich hielt mich für gerettet. Es wird ja immer behauptet, auf Facebook herrschten Hass und Hetze. Aber auf Facebook geht es zu wie im wirklichen Leben: Es kommt darauf an, mit wem man umgeht. Am nächsten Morgen reisten die meisten Berliner wirklich ab, nur ich und ein zweiter selbstständig Tätiger blieben.

Das Ordnungsamt im Garten

Meine Nachbarn druckten mir die Verordnung aus, die seitdem auf dem Beifahrersitz in meinem Auto lag. Zweieinhalb Wochen vergingen ohne Zwischenfälle. Auch die Postbotin schien über die Legalität unserer Anwesenheit informiert zu sein. Ich hielt die Angelegenheit für geklärt, bis eines morgens das Ordnungsamt in meinem Garten stand – diesmal öffnete ich nicht die Tür, nur das Fenster – und mich wieder aufforderte, das Land Mecklenburg-Vorpommern umgehend zu verlassen, worauf ich, nun ja informiert über die Rechtmäßigkeit meines Aufenthalts, erklärte, ich sei Schriftstellerin, schriebe über die Gegend und die Menschen hier, was meine Anwesenheit unbedingt erforderlich mache.

Denn eigentlich wollte ich darüber schreiben, wie hier in unserer menschenleeren Gegend, wo Corona nur in den Nachrichten herrscht, die Menschen bei Penny an der Kasse mindestens in zwei Meter Abstand stehen, der Apotheker in Penkun ein Desinfektionsmittel selbst herstellt, dass mein achtjähriger Nachbarssohn jeden Tag darüber nachdenkt, wen er Ende Juni zu seinem Geburtstag einlädt, und dass drei Freundinnen einmal in der Woche ganz zufällig gleichzeitig einkaufen gehen, um sich danach beim Bäcker nebenan einen Kaffee zu kaufen und an einem Auto stehend gemeinsam ein unerlaubtes Gespräch zu dritt zu führen, fast wie in normalen Zeiten.

Mein eigenes Haus, mein eigenes Land

Über diese kleinen Corona-Alltäglichkeiten und natürlich auch die unsinnige Vertreibung meiner Berliner Miteinwohner unseres Ortes wollte ich für Cicero berichten, als das Ordnungsamt weder meine Profession noch die eigene Landesvorordnung anerkennen wollte. Und obwohl Cicero mir meinen Arbeitsauftrag auch noch schriftlich bestätigte und ich dieses Schriftstück sofort an das Amt Löcknitz-Penkun sendete, fand ich am nächsten Vormittag in meinem Briefkasten einen gelbbraunen Umschlag mit dem Vermerk 10.20 Uhr zugestellt.

Schon die Farbe des Kuverts verhieß nichts Gutes, aber der Inhalt übertraf alle schlechten Erwartungen. In fetten Lettern stand da: Ausreiseverfügung, und zwar bis zum nächsten Morgen um 8.00 Uhr. Aus meinem eigenen Haus, in meinem eigenen Land und gegen das von der Landesregierung selbst verfügte Recht. Das ging zu weit. Da ich in juristischen Dingen völlig unerfahren bin, rief ich also wieder bei meiner Facebook-Gemeinschaft um Hilfe.

Anwalt und Widerspruch

Den Rest des Tages verbrachte ich abwechselnd am Festnetz, am Handy, auf Facebook und kam mir vor wie mein eigenes Büro mit drei Angestellten. Von allen Ratschlägen, die ich nur zur Hälfte verstand, blieb übrig: Anwalt und Widerspruch. Ich rief einen befreundeten Anwalt an, der mich einmal in einer Versicherungssache vertreten hatte, und überredete ihn, für mich diesen Widerspruch einzureichen. Ich muss zugeben, die Sache machte mir allmählich Spaß.

Da die Ausreiseverfügung – allein dieses Wort läßt den Adrenalinspiegel steigen – zudem in harschem Ton verfasst und mit einigen Drohungen gespickt war, hielt ich es für möglich, dass man mich am nächsten Morgen um acht Uhr auch mit Gewalt aus meinem Haus tragen würde, da ich auf keinen Fall bereit war, es auf eigenen Füßen zu verlassen. Ich rief zwei Nachbarn an und bat sie, für diesen Fall die Szene unbedingt zu dokumentieren, ich würde sie benachrichtigen, sobald die Vollzugsbeamten auftauchten.

Journalisten, aber keine Polizei

Am späten Abend rief ein Freund an und bot an, einen anderen Freund, der in meiner Nähe wohne und Jurist sei, zu benachrichtigen und um Beistand für mich zu bitten. Noch später rief Ralf Schuler von der Bild-Zeitung an, den ich als bedächtigen Menschen kenne und der zu meinen Facebook-Freunden gehört. Er plane einen Artikel. Ich war unsicher, ob die BILD für mich etwas Gutes oder eher Schlechtes bedeutete und bat ihn, auf den Ausgang der Geschichte zu warten. Am nächsten Morgen pünktlich um acht Uhr fuhr ein Auto vor.

Ich schickte die Nachricht an meine Nachbarn: Sie sind da. Ich öffnete nur das Fenster, im Garten stand ein sehr ziviler, sympathischer Mann, der sich als der Freund meines Freundes vorstellte. Aber da stehe noch so ein Kleinbus auf der Straße, sagte er. Inzwischen kamen auch meine Nachbarn, auch die Insassen des Kleinbusses stiegen aus und stellten sich als Vertreter der BILD-Zeitung vor. Nur die Polizei kam nicht.

Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Wir tranken Kaffee, der Freund des Freundes verabschiedete sich wieder, auch die Nachbarn gingen, die BILD-Zeitung wartete im Kleinbus. Gegen elf ging ich mit dem Hund spazieren. Auch inzwischen sei niemand dagewesen, sagten die beiden von der BILD-Zeitung. Der Anwalt schrieb, er hätte noch keine Antwort auf den Widerspruch. Ob wir nicht doch ein kleines Interview machen wollten, fragte der Reporter von der BILD-Zeitung und überzeugte mich davon, dass es mir in jedem Fall nutzen und auf keinen Fall schaden würde.

Inzwischen war es Mittag, und da sonst nichts passierte, machten wir das Interview. Ich fütterte die Schafe auf der Koppel gegenüber und wurde wenigstens dabei fotografiert, wenn mich schon niemand aus dem Haus trug. Um halb drei schrieb der Anwalt, das Ordnungsamt Löcknitz-Penkun hätte ihn gerade informiert, dass mein Vorgang an die übergeordnete Behörde weitergeleitet wurde.

Keine unchristlichen Aktionen an Ostern

Es war der Donnerstag vor Karfreitag, über die Ostertage war mit unchristlichen Aktionen gegen mich nicht zu rechnen. Ich bedankte mich bei den freundlichen Herren von der BILD-Zeitung, ich hätte mich durch sie gut beschützt gefühlt. Die Nachbarn luden zu einem kleinen Osterfeuer in der Feuerschale ein, das man, da Osterfeuer verboten waren, offiziell in Hoffnungsfeuer umbenannt hatte. Wir saßen in gebührendem Abstand zu fünft auf der Terrasse, tranken roten oder weißen Wein und schickten Fotos und Grüße an die vertriebenen Berliner, während das kleine Feuer in der Eisenschale hoffnungslos mit dem glühenden Sonnenuntergang hinter dem Endmoränenhügel konkurrierte.

Auch nach Ostern geschah nichts. Nur unzählige Anrufe von Freunden, Nachrichten von fast Fremden, jemand hatte mit einem Anwalt in Hamburg gesprochen, der mich vertreten würde, ein Berliner Anwaltsbüro wollte mich kostenlos vertreten, andere wollten einfach wissen, wie es weitergegangen war. In diesen ereignisreichen, aber erlebnisarmen Zeiten sorgen schließlich auch anderer Leute Erlebnisse für Abwechslung.

Ehr Gutes als Schlechtes

Eigentlich erlebte ich in diesen Wochen eher etwas Gutes als Schlechtes. Auch bei Penny, wo ich mehr Menschen als meine unmittelbaren Nachbarn traf, begegnete mir keine Unfreundlichkeit. Und wer vielleicht trotzdem einen Groll gegen mich hegte, behielt ihn für sich. Auch dafür sei Dank. Aus der BILD-Zeitung erfuhr ich, dass sich sogar der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern inzwischen um mich Gedanken machte. Seine Beamten hätten zwar alles richtig gemacht, es aber vielleicht an der nötigen Sensibilität hatten fehlen lassen.

Ich nahm an, dass er damit auf mein hohes Alter anspielte, was mich natürlich ärgerte, weil ich nicht wegen meiner vermuteten Gebrechlichkeit in meinem Haus bleiben wollte, sondern weil in der Infektionsschutzverordnung von Mecklenburg-Vorpommern steht, dass es mein Recht ist. Seit dem befohlenen Ausreisedatum sind nun zwei Wochen vergangen. Ich habe zwar keine Aufenthaltsgenehmigung, bin aber offenbar geduldet. Wie eine sensible Entscheidung aussähe, weiß ich immer noch nicht.