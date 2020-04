So erreichen Sie Alexander Kissler:

Die typische Corona-Rede besteht aus drei Grundzutaten. Sie lassen sich in jedem Home-Office dieser Republik bequem zusammenstellen. Als da wären: Lob, Mahnung, Zuversicht. Nur das Mischungsverhältnis variiert. Bei Angela Merkel dominiert die Mahnung, bei Armin Laschet die Zuversicht, Markus Söder verfährt nach dem rhetorischen Reinheitsgebot und hält sich an das strenge Drittelmaß. Lob aber muss zwingend adressiert werden. Es gilt – in den Worten des Bundeswirtschaftsministers – der „Disziplin von 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern“.

Applaus allen Deutschen, Applaus! Seltsamerweise wird dieses Lob, je öfter es ausgesprochen wird, desto fahler und billiger. Statt neuer Normalität ist alte Lässigkeit zurück. Nicht Disziplin waltet in Deutschlands Städten mehr und mehr, sondern der große Schlendrian. Natürlich kann man darin einen Fortschritt der „Menschlichkeit in unserem Land“ sehen, die am 19. April ebenfalls Peter Altmaier würdigte.

Alles beim Alten

Die Deutschen sind eben doch kein Volk von staatsgläubigen Stubenhockern, sie lassen sich nicht einsperren, sie lieben ihre Freiheit, sie brauchen Gemeinschaft. Nur eben war und ist das politische Lob ganz anders gemeint. Die etwa auch vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans gerühmte „Disziplin, die wir uns auferlegt haben“, ist weitgehend perdu, die großen „Anstrengungen der Saarländerinnen und Saarländer“ liegen hinter uns – zumindest dann, wenn man dorthin schaut, wohin den Blick zu wenden Tobias Hans in seiner Pressekonferenz am 16. April riet, in den „öffentlichen Raum“.

