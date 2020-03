Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Herr Jendro, in Berlin gilt seit Montag eine Kontaktsperre für mehr als zwei Personen. Wie viele Beamten bräuchten Sie, um die Einhaltung dieser Regel zu kontrollieren?

Man kann da keine validen Zahlen nennen. Wir sind fast eine Vier-Millionen-Stadt. Natürlich steht die Polizei nicht rund um die Uhr an jeder Straße. Ich will den Menschen da auch ein bisschen die Angst nehmen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das Virus einzudämmen. Die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut sind alle notwendig und müssen so umgesetzt werden.

Wie versuchen sie das umzusetzen?

Wir appellieren an die Menschen, dass sich alle daran halten, aber man wird jetzt nicht sofort ins Gefängnis gehen, wenn man mal kurz zu dritt irgendwo entlanggeht. Die Kollegen werden sich in erster Linie darauf konzentrieren, größere Gruppen aufzulösen. Man sollte einen Personalausweis mitführen, wenn es mal stichprobenartige Kontrollen gibt. Man wird nicht auf Schritt und Tritt verfolgt – das ist nicht stemmbar.

Die Polizei stößt jetzt schon an Kapazitätsgrenzen. Wie hat sich das Pensum durch die Corona-Krise verändert?

Momentan noch nicht gravierend. Uns fehlen derzeit auch einige Kollegen. Das Arbeitsaufkommen ist weniger geworden – wir werden sehen, ob das in zwei drei Wochen immer noch so ist. Die vermehrten Ausgangsbeschränkungen werden zu vermehrter häuslicher Gewalt führen. Darauf müssen wir uns einstellen. Es wird in einer Großstadt wie Berlin auch viele Leute geben, die sich nicht daran halten. Das sorgt dann vielleicht auch für den einen oder anderen Widerstand. Die Kriminalität wird nicht erlahmen – es gibt sie nicht nur auf öffentlichen Plätzen. Fälle wie Internet- und Betrugskriminalität finden parallel und vielleicht noch mehr als sonst statt.

Was wäre der Worst Case?

Innerhalb der Polizei wäre es natürlich der absolute Worst Case, wenn durch Pandemiewellen auf einen Schlag ein ganzer Polizeiabschnitt wegbricht. Im Katastrophenfall ist der Weg auch frei für die Bundeswehr. Auch wenn wir keine patrouillierenden Soldaten in unserer Stadt wollen.

