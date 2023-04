Selbstredend kennt man Einrichtungen, in denen sich um Kinder gekümmert wird, auch in den USA schon länger. Und man darf wohl besten Gewissens davon ausgehen, dass in Russland auch Butterbrot gegessen wurde, bevor der Begriff in den dortigen Sprachgebrauch eingeflossen ist. Also mehr oder weniger. Und so ist der „Sonderweg“ auch nicht exklusiv deutsch, aber im Großen und Ganzen gesehen mittlerweile sehr wohl typisch deutsch – womit wir uns innerhalb der Europäischen Union nicht nur Freunde machen und was dazu führt, dass auch die USA immer wieder skeptisch gen „Good Old Germany“ blicken. Von der Migrationspolitik bis zur Ukraine-Politik.