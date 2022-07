So erreichen Sie Daniel Gräber:

Ricarda Lang, die 28 Jahre junge Bundesvorsitzende der Grünen, bereitet ihre Partei und die Öffentlichkeit auf eine atomkraftpolitische Wende vor. Das war am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“ zu erleben. Leider erst gegen Ende der Sendung, in der es unter dem Titel „Angst vorm Gasmangel, horrende Preise – wie hart trifft die Krise Deutschland?“ zuvor nur um Umverteilung statt um Sicherung des Wohlstands ging.

Moderatorin Will fragte die Parteichefin, warum sich die Grünen trotz drohender Energieknappheit im kommenden Winter gegen eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke stemmen. Lang sprach von einer Kosten-Nutzen-Rechnung, bei der es wichtig sei, auch die Risiken einzubeziehen. Sie zählte ein paar bürokratische Hindernisse auf, ohne die in der Anti-Atom-Bewegung seit Jahrzehnten beschworene Gefahr einer Nuklearkatastrophe auch nur zu erwähnen.