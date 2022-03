Diese SMS bildeten, wie sie erklärte, nur einen winzigen Ausschnitt aus ihrer gesamten Kommunikation in jenen für Rheinland-Pfalz schicksalhaften Stunden, „zwei von tausenden von Nachrichten am Tag danach“. Um den es allerdings, nachdem nach und nach die ganze Tragweite der Flutkatastrophe klar wurde, hier gar nicht geht. Anne Spiegel bestritt also etwas, das niemand behauptet hatte. Und sie verpasste vergangene Nacht zugleich die wohl letzte Gelegenheit, mit der Vorlage geeigneter Beispiele aus diesen „tausenden“ wenigstens zu versuchen, das Blatt noch zu wenden. Es kam nichts, was die Vermutung nahelegt, dass es nichts gibt.