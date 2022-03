Das Statement stammt von Bernhard Braun, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag von Rheinland-Pfalz. In seiner wütenden Erwiderung vom Mittwochabend versucht er damit ausgerechnet das mit acht Monaten Verspätung nachzuholen, was die ehemalige Klimaministerin und ihr Pressesprecher Dietmar Brück damals, nach der Flutnacht Mitte Juli, unbedingt hatten verhindern wollen: Ein „Blame Game“ zu Lasten der Grünen und ihrer wichtigsten Frau in der Landesregierung, die zugleich als Stellvertreterin von Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) fungierte, bis sie überraschend Anfang Dezember auf „Vorschlag“ der Grünen von Olaf Scholz in seine neue Bundesregierung berufen wurde.