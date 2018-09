Die Teilmengenkanzlerin

Merkels Rede in der Haushaltsdebatte begann mit einem Versprecher und also denkbar schlecht. Sie sagte „Die Menschen“ und korrigierte sich sofort zu „Die Mehrheit der Menschen.“ Der Wechsel von einer Gesamtheit zur Teilmenge ist symptomatisch. Merkel will, wie stets, Dank und Unterstützung einem speziellen Teil der Bevölkerung aussprechen, jenen, die für ein „gutes und tolerantes Miteinander“ leben und arbeiten. Gleich noch einmal bekräftigte sie: „Durch ihre Arbeit, durch ihr Leben“ würde jene gute, tolerante Mehrheit „unser Land (…) voranbringen.“ Merkel begreift sich als Teilmengenkanzlerin. Ein Satz genügt, um die Deutschen in zwei Gruppen zu spalten, in die vielen Guten und die wenigen anderen, die sich dem regierungsamtlichen Fortschritt verweigern. Joachim Gauck sprach in vergleichbarer Absicht vom hellen und dunklen Deutschland.