Zeit ist relativ, auch biologisch. Menschen nehmen den Verlauf einer bestimmten Zeit unterschiedlich wahr. Das Gemeine ist, dass das Gute wie im Flug vergeht, während das Schlechte nie zu enden scheint. Sieben Tage am Gardasee: ein Wimpernschlag. Zwei Stunden im Stau am Brenner: ein halbes Leben. Unklar, warum der Herrgott das Zeitgefühl so geschaffen hat. Andersrum wäre schöner. Aber das Leid, so der christliche Standpunkt, ist Grundvoraussetzung für die Erlösung.

Theologisch gesehen, so lässt sich folgern, sind die aktuellen Umfragewerte der Ampel, die Unbeliebtheitswerte des Bundeskanzlers und die Ergebnisse der jüngsten Europawahlen eine frohe Botschaft für SPD, Grüne und FDP. Nehmen wir das aktuelle RTL/ntv-Trendbarometer: Demnach erzielen die Grünen mit elf Prozent die schlechtesten Umfragewerte seit acht Jahren, während CDU/CSU gemeinsam eine Stärke erreichen, die der aller drei Ampelparteien entspricht. Zudem glaubt die Mehrheit der Befragten im Osten, dass die AfD regierungsfähig sei.

Ist die Ampel besser als ihr Ruf?

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“, erinnert sich das Langzeitgedächtnis an einen legendären Spruch von Andreas Brehme. Oder ist die harsche Kritik an der Bundesregierung aus allen Ecken und Enden dieser Bundesrepublik nur „hochsterilisiert“ (Bruno Labbadia)? Ist sie gar unfair, weil die Ampel „besser ist als ihr Ruf“, wie die Autoren einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Halbzeitbilanz der Ampel im September 2023 analysierten?

Immerhin, so die Autoren dieser Studie, befanden sich zum genannten Zeitpunkt 26 Prozent der Ampelversprechen in der Umsetzung oder wurden zumindest angegangen. Und überhaupt: Die „Groko“, hieß es zudem, hätte bei ihrer Halbzeitbilanz zwar eine höhere Umsetzungsquote als die aktuelle Regierung gehabt, aber auch die Umsetzung von sehr viel weniger politischen Vorhaben versprochen als die Ampel.

Nun fragen Sie womöglich – und ich auch –, ob das noch eine seriöse Argumentation im Sinne der Ampel ist? Oder doch Interpretations-Harakiri? Kauderwelsch im Kanzlersinne? Aber es ist eben nicht leicht, Lob für die Ampel zu finden, das nicht von der Ampel selbst oder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt. Wobei zur Wahrheit gehört, dass Versprechen auch Drohungen sein können. Das zeigen Atomausstieg und Selbstbestimmungsgesetz. Und das zeigt auch das Faeser‘sche Versprechen, dass jene, die den Staat „verhöhnen“, es mit einem starken Staat zu tun bekommen.

Bereits gebrochen sind Merkels „Wir schaffen das!“-Versprechen sowie das von der Trittin‘schen Kugel Eis für die Energiewende. In Mannheim und Bad Oeynhausen wird getötet, in Gera malträtiert und in Hamburg das Kalifat gefordert, während die Schweden keine Lust mehr haben, die falsche Energiepolitik der Deutschen zu bezahlen, und die Bundesrepublik nach fast einhelliger Meinung seiner Partner in der Europäischen Union zum Klima-Geisterfahrer geworden ist. Das stößt auf, das lässt die Zustimmung zu den etablierten Parteien im Land weiter sinken. Das lässt bisweilen auch schlicht verzweifeln.

Das gescheiterte Experiment

Theologisch gesehen wäre die Talfahrt der Ampel also eine gute Nachricht für SPD, Grüne und FDP. Nach dem Leid kommt die Erlösung. Demokratietheoretisch gesehen ist die Kombination aus dem längst gescheiterten Ampel-Experiment und der Tatsache, dass die nächsten Bundestagswahlen planmäßig erst in 15 Monaten stattfinden werden, aber eine Horrornachricht; quasi die politikgewordene Vollsperrung am Brenner auf der Rückreise von Torri Del Benaco bei 33 Grad Celsius, also gefühlten 43 Grad Celsius auf der Autobahn.

Denn das heißt auch: Der Bürger muss noch 15 Monate ertragen, was er nicht mehr ertragen will. Und weil die schlechten Dinge nie zu enden scheinen, wird jeder weitere Tag unter Rot-Grün-Gelb, jedes weitere Wahl- und Umfragedesaster der Ampel auch das Vertrauen in unser demokratisches System sinken lassen. Nochmal die Bertelsmann-Stiftung: Im Februar 2024 gaben in einer weiteren Umfrage unter 18- bis 30-Jährigen insgesamt 52 Prozent an, der Regierung nicht zu vertrauen. Und 45 Prozent misstrauen dem Parlament. Wie das konkret aussieht, zeigte das Wahlverhalten der jungen Wähler bei den Europawahlen. Und junge Leute sind doch ganz besonders ungeduldig.

Das Gerät endlich abschalten

All die Zahlen und Studien, die seit geraumer Zeit rund um die Ampelregierung erhoben respektive verfasst werden, sprechen eine eindeutige Sprache: Aus der mit viel Bohei angekündigten „Zeitenwende“ ist längst ein deprimierendes „Zeitabsitzen“ geworden. Das Ampelprojekt liegt auf der Palliativstation und wird künstlich beatmet, während die Familie Scholz sich immer noch nicht verabschieden will. Stattdessen wird auf ein Wunder gehofft, eine Blitzheilung, die niemals kommen wird. Und der Bürger steht mit etwas Abstand daneben und fragt sich aufrichtig, ob es nicht humaner wäre, das Gerät abzuschalten. Und zeit- und energiesparender obendrein.

Bundeskanzler auf Zeit

Der Exitus, obwohl ante portas, wird erst einmal ausbleiben. Denn die Sommerpause naht und damit die große Parlamentsflucht in aufgeregten Zeiten. Davor stand am Mittwoch aber noch eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Gipfeltreffen von EU und Nato auf dem Programm. Ein Termin, der etwas Kurioses hat, wenn man sich vergegenwärtigt, dass dort ein Bundeskanzler sprach, der in 15 Monaten nicht mehr Bundeskanzler sein wird. Ein Regierungschef, der also nichts versprechen kann, das den September 2025 überdauert.

Was bei dieser Regierungserklärung verlautbart wurde, war nicht überraschend. Das übliche Vieles-ist-schon-gut-und-wird-aber-noch-viel-besser-werden. Scholz sprach von all den Krisen, die es zu lösen gelte. Über das Pogrom der Hamas am 7. Oktober 2023. Über den russischen Angriff auf die Ukraine. „Ständige Krisenerfahrungen haben Vertrauen erschüttert. Und deshalb ist es von großer Bedeutung, dass wir darüber auch reden“, so Scholz, dazu eine schnelle Watschn für die AfD: Man bekenne sich zum transatlantischen Bündnis und zur Perspektive Deutschlands in der Nato, während die Bürger dieses Landes „gegeneinander aufgebracht“ würden.

Die anderen sind schuld

Folgt man Scholz, kann die Ampel rein gar nichts für den Vertrauensverlust in die eigene gute Arbeit. Sondern die anderen sind schuld, die „Populisten“ und die Vorgängerregierungen. Scholz versprach Sicherheit im Inneren wie im Äußeren, eine moderne Energieversorgung, eine starke Industrie und seine Unterstützung für eine weitere Amtszeit von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin.

Es war ein Kanzler-Plädoyer für die Hoffnung auf wieder blühende Landschaften als „Basis der notwendigen Zuversicht“, wie Scholz es formulierte. Kurzum: Olaf Scholz bleibt zuversichtlich. Trotz allem. Und Olaf Scholz will, dass es die Menschen im Land auch bleiben. Trotz allem. Man dürfe das Land „nicht kaputtreden“. Und man fragt sich. Und fragt sich. Und fragt sich. Und stellt erschrocken fest: noch 15 Monate durchhalten. Also ein gefühltes halbes Leben.