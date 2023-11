Matthias Nölke (FDP) ist Stadtkämmerer in Kassel für Finanzen und Wirtschaft und war von April 2020 bis Oktober 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Außerdem ist er Mitinitiator der Aktion „Ampel beenden“, die in den letzten Wochen 500 Überschriften sammeln konnte. Laut Satzung müssen die 70.000 Mitglieder nun befragt werden, ob sie für oder gegen einen Verbleib der FDP in der Bundesregierung sind.

Herr Nölke, Sie haben die Initiative „Ampel beenden“ mit ins Leben gerufen, die eine Mitgliederbefragung über den Verbleib der FDP in der Ampel erwirkt hat. Was war der entscheidende Moment, ab dem Sie wussten, dass es kein Weiter-so mehr geben darf?

Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre die FDP erst gar nicht in die Ampel eingetreten. Ich gehöre zu jenen sechs Prozent der Delegierten, die damals auf dem Bundesparteitag gegen den Koalitionsvertrag gestimmt haben. In meinen Augen war die Ampel von Beginn an eine Totgeburt, in der die FDP nur an Profil und Glaubwürdigkeit verlieren konnte.

Alle meine Prognosen sind eingetreten. Ich habe damals gesagt, dass es ein Jahr dauern wird, bis wir aus dem ersten Landtag rausfliegen werden. Genauso kam es schließlich in Niedersachsen. Und auch in Hessen und Bayern erlebten wir saftige Wahldebakel. Die Ampel kostet uns bei jeder Landtagswahl zwei bis drei Prozent der Wählerstimmen. Das ist ein Alarmsignal.

Woran liegt das?

Die programmatischen Schnittmengen haben von Beginn an gefehlt. Die Grünen betreiben eine ideologische Energie- und Wirtschaftspolitik, die schädlich ist für unser Land. Der gemeinsame Nenner zwischen uns und den Grünen sollte eine progressive Gesellschaftspolitik sein. Doch das war für uns Liberale zum Scheitern verurteilt. Denn die FDP-Wähler honorieren den Einsatz für Transrechte weniger als den für eine funktionierende Wirtschaft. Bürger fragen mich, warum sie künftig ihr Geschlecht völlig frei wählen dürfen, aber nicht ihre Heizung im Keller. Man kann den Bürgern die Ampel schon lange nicht mehr vermitteln. Wir verhelfen linksgrüner Politik zur Mehrheit.

Unsere Funktionäre in Berlin klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, da sie die weltfremde Politik der Grünen regelmäßig entschärfen. Einer Partei fliegen allerdings die Herzen nur dann zu, wenn sie aktiv gestaltet und sich nicht nur auf das Verhindern beschränkt. Die FDP hat ihr Profil in der Ampel verloren.

Wie ist die Stimmung an der Basis?

Es brodelt an der liberalen Basis, anders kann ich es nicht beschreiben. Der Unmut über die Ampel-Koalition und die ideologische Politik der Grünen ist riesig. Ich bin in den letzten Wochen vielen ehemaligen Unterstützern der FDP begegnet, die sich von uns abgewendet haben. Das macht mich traurig.

Wie wird Ihre Initiative „Ampel beenden“ an der Basis gesehen?

Ich hatte damit gerechnet, dass wir den gesamten November über benötigen werden, um die 500 benötigten Unterschriften vollständig zu haben. Am 2. November ging die Sammelaktion los, am 22. November hatten wir bereits unser Ziel erreicht. Ich bin überwältigt angesichts der großen Zustimmung, die unsere Initiative „Ampel beenden“ erfahren hat. Die Unterstützer sehen, wie unsere Partei derzeit an die Wand gefahren wird, und fühlen sich daher machtlos. Mit der Mitgliederbefragung möchten sie ihre angestaute Wut zum Ausdruck bringen, ein unmissverständliches Zeichen an die FDP-Funktionäre senden.

Wissen Sie schon, wann die Mitgliederbefragung stattfinden wird?

Jetzt werde ich erst einmal Kontakt mit der FDP-Parteizentrale in Berlin aufnehmen und die gesammelten Unterschriften überreichen. Ich bin gespannt, ob dies hinter verschlossenen Türen oder in der Öffentlichkeit geschehen wird. Dann wird wohl die Mitgliederbefragung durch den Bundesvorstand geplant. Doch das steht zurzeit noch in den Sternen.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich die Mitglieder für ein Austreten der FDP aus der Bundesregierung entscheiden werden?

Ich vermag darüber gar kein Urteil abzugeben. Das hängt letztlich stark vom Verfahren ab: Wird per Post, online oder in Regionalkonferenzen abgestimmt? Wie lange dauert es, bis es stattfinden wird? Ich kann nicht abschätzen, wie es ausgehen wird. Auch wird es von der politischen Großwetterlage abhängen.

Was passiert, wenn eine Mehrheit in der FDP für das Aus der Ampel stimmen wird, die FDP-Führung sich diesem Votum jedoch entzieht?

Das kann natürlich eintreffen. Die Bundestagsfraktion besteht aus frei gewählten Abgeordneten mit einem freien Mandat, die an keine Weisungen und Beschlüsse gebunden sind. Doch wird es auch massiv davon abhängen, wie stark das Votum letztlich sein wird. Wenn ein Großteil der FDP-Mitglieder für ein Verlassen der Bundesregierung stimmt, ist die normative Kraft des Faktischen derart groß, dass sie sich dem Votum nicht werden entziehen können. Das sind aber alles lediglich hypothetische Gedankenspiele. Wir müssen abwarten, was kommt.

Realistisch betrachtet würde es nach einem Austritt der FDP aus der Ampel zu Neuwahlen kommen. Was macht Sie so sicher, dass die FDP die Fünfprozenthürde schaffen wird? In einer Wahlumfrage des Deutschlandtrends stehen die Liberalen bei vier Prozent …

Warum kommunizieren wir als FDP nicht offen, dass wir uns in der Ampel verrannt und dies nun eingesehen haben? Ich bin mir sicher: Ein solch mutiges Unterfangen würde die verloren gegangene Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Mir fehlt in diesen Wochen das selbstkritische Eingeständnis der FDP-Spitzenpolitiker, dass die Ampelkoalition ein Fehler war.

Mich nervt das Schönreden unserer Parteiführung ungemein. Das verprellt viele Bürger und stößt die FDP-Basis vor den Kopf. Wir befinden uns gerade in einer Sackgasse, das kann doch niemand ernsthaft leugnen. Regieren darf niemals Selbstzweck sein. Es war nicht zuletzt Christian Lindner, der sagte: „Lieber nicht regieren als falsch regieren.“

Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki plädiert für einen Verbleib in der Ampelkoalition, da die FDP in der Krise nun Verantwortung für den Staat übernehmen müsse. Was halten Sie von dieser Äußerung?

Ich kann diese Äußerung in keinerlei Weiße nachvollziehen. Es wird doch bei Lichte betrachtet nur umgekehrt ein Schuh draus. In meinen Augen ist es besser, eine Regierung zu beenden, die dem Land Schaden zufügt. Das wird doch inzwischen Monat für Monat durch düstere Wirtschaftsprognosen belegt. Es darf nicht länger ein Weiter-so mit rot-grünem Wolkenkuckucksheim an Umverteilung- und Weltrettungspolitik geben. Daher solltem wir als FDP diese Regierung konsequenterweise beenden.

Glauben Sie, dass die FDP einen Gang in die Opposition als Partei überleben würde?

Ich sehe eher die Gefahr, dass wir die Ampel nicht überleben werden. Das Scheitern wird weitergehen. Es gibt Liberale im Bund, die für eine Fortsetzung der Ampel werben und für eine „FDP pur“ plädieren. Doch das ist eine große Illusion. Eine Kursänderung ist mit dieser linksgrüngeprägten Regierung nicht zu machen. Schauen Sie: Im Januar kommt mit dem CO2-Zuschlag und der Anhebung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie der nächste Schlag.

Die Wählerschaft der FDP ist nicht bereit, einen solchen Kurs dauerhaft zu unterstützen. Natürlich können wir so weitermachen wie bisher, aber dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir die Landtagswahlen nächstes Jahr krachend verlieren und wir bei der nächsten Bundestagswahl 2025 aus dem Parlament fliegen werden.

Welche Politik müsste die FDP vertreten, damit sie wieder für größere Bevölkerungskreise wählbar wird?

Ich erwarte wieder einen klaren wirtschaftsliberalen Kurs meiner Partei, der die Deindustrialisierung mit voller Kraft zu verhindern versucht und unser Land aus der Krise rausholt. Die hohe Anzahl an Firmeninsolvenzen in den letzten Monaten schockiert mich. Deutsche Unternehmen sind aufgrund der gigantischen Strom- und Energiekosten im internationalen Vergleich kaum noch wettbewerbsfähig. Ich erwarte eine radikale Kurswende in der Energiepolitik, die Pragmatismus und nicht Ideologie in den Vordergrund stellt.

Um den Wohlstand für die Zukunft sichern zu können, brauchen wir auch dringend eine Entbürokratisierungsoffensive und eine neue Steuer- und Abgabenpolitik. Mit Verlaub: Die Ampel ist zu unfähig und ideologisch verbohrt, um derartige Reformen anzustoßen. Doch der Reformstau droht uns um die Ohren zu fliegen.

Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich mit Ihrer Initiative „Ampel beenden“ unter den Bundestagsabgeordneten und Parteifunktionären in Berlin nicht nur Freunde gemacht haben …

Das tangiert mich in keiner Weise. Ich habe in meinem Leben immer das gemacht, wovon ich überzeugt und was richtig war. Das gehört zu meinem tief ausgeprägten Selbstverständnis als Liberaler. Widerstände und andere Meinungen gibt es immer, aber das muss man aushalten. Dass Politiker in Berlin Angst um ihre Posten haben, ist menschlich absolut nachvollziehbar, aber auf diese Befindlichkeiten kann ich keine Rücksicht nehmen. Die Zukunft des Landes und der FDP ist wichtiger als die Karriereplanung mancher Bundestagsabgeordneter.

Das Gespräch führte Clemens Traub.