Moritz Gathmann ist Ressortleiter der Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war Korrespondent in Russland. Gathmann schrieb für eine Vielzahl von Medien, darunter für den Spiegel, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder die Süddeutsche Zeitung.

Ist die Alternative für Deutschland „Fleisch vom Fleische der CDU“, wie man zuweilen liest? Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man herausfindet, aus welchen Parteien die AfD-Mitglieder abgewandert sind. Cicero liegen nun Zahlen dazu vor. Eine Anfrage bei der AfD ergab, dass 82 Prozent der Parteimitglieder zuvor keiner anderen Partei zugehörig waren. Auf die großen Parteien (darunter übrigens auch die SED) verteilen sich die vorherigen Mitgliedschaften wie folgt:

CDU 6,23% SPD 3,30% FDP 2,03% SED 1,77% CSU 1,24% Grüne 0,63% Linke 0,57%





Angaben zu früheren Parteimitgliedschaften bei NPD oder Republikanern gibt es nicht. Die übrigen drei Prozent verteilen sich laut Michael Pfalzgraf, Sprecher der AfD, auf Parteien unter 0,7 Prozent, „hierbei in der Reihenfolge Piraten, Die Freiheit, Freie Wähler, Schill, Bündnis 90, PDS, WASG. Weitere nicht messbar.“

Wie sind die Zahlen einzuschätzen?

Sind das nun viele oder wenige „Abwanderer“ aus den etablierten Parteien? Für den Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter zeigen die Zahlen, dass die Partei sich vor allem aus Menschen speist, die vorher in keiner Partei aktiv waren: „Das bestätigt das Phänomen, dass es der AfD gelingt, Menschen zu mobilisieren, die sich bisher nicht vertreten gefühlt haben. Die sich sagen: Endlich gibt es jemanden, der sagt, was ich denke.“ Die Mitgliederzahlen bestätigen damit einen Trend, der sich auch in den jüngsten Landtagswahlen gezeigt hat: In Sachsen waren von den etwa 600.000 Wählern der AfD 250.000 ehemalige Nichtwähler.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Abwanderungstendenz in Richtung AfD bei der CDU deutlich stärker ist als bei der bayerischen Schwesterpartei. In absoluten Zahlen liegt die Zahl der CDU-Abtrünningen bei knapp 2200, die von der CSU bei nur 440. Dabei hat die CSU mit 140.000 etwa ein Drittel der Mitglieder der CDU, die gut 400.000 Mitglieder hat. Die Zahl der Abwanderer aus der CSU zur AfD müsste entsprechend der Stärke der Partei eigentlich doppelt so hoch sein. Allerdings ist der Mitgliederschwund der CDU seit 2014 ohnehin dramatischer: Etwa 42.000 Menschen verließen die Partei seitdem, bei der CSU waren es nur 6.000.

Belegen die Zahlen nun die „Fleisch-vom-Fleische“-Hypothese? Eher nicht. Dazu sind die absoluten Zahlen der Überläufer zu gering. Interessant wären entsprechende Zahlen über die Mandatsträger der AfD von Bundestag bis Gemeinderat. Da finden sich angefangen bei Alexander Gauland bis zur kommunalen Ebene eine Reihe ehemaliger Christdemokraten, „die es in der ehemaligen Partei eben nicht auf entsprechende Positionen geschafft haben“, wie Oberreuter sagt. Derartige politische Figuren gibt es auch aus anderen Parteien, etwa Guido Reil, ehemals Ortsvereinsvorsitzender in der Essener SPD und inzwischen im Europaparlament für die AfD. Eine entsprechende Statistik fehlt jedoch bislang.