Am Mittwoch wurde Alexander Schweitzer (SPD) im Mainzer Landtag zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt. Damit tritt der aus der Pfalz stammende Schweitzer die Nachfolge von Malu Dreyer (SPD) an. Sie hatte das Amt seit 2013 inne und ihren Rückzug aus gesundheitlichen Gründen ankündigt. Bundesweit ist Schweitzer noch unbekannt, in Berlin stand er lediglich bei Politik-Insidern auf dem Zettel. Doch wer ist Alexander Schweitzer? Was zeichnet den Dreyer-Nachfolger und künftigen Landesvater von Rheinland-Pfalz aus?

Wer das politische Selbstverständnis von Alexander Schweitzer verstehen möchte, der muss sich seine Rede anlässlich der Gedenkstunde des Landtages für Altbundeskanzler Helmut Kohl (CDU) anschauen. „Geselligkeit und Nähe und das Talent dazu, Nähe herzustellen, war ein Stilmittel seiner Wahl“, sagte Schweitzer im Juni 2017 voller parteiübergreifender Anerkennung für den Kanzler der Einheit. Der Menschenfänger Kohl habe Zeit seines Lebens zutiefst verinnerlicht, dass es in der Politik stets darum gehen müsse, Menschen für sich zu gewinnen. Eine politische Maxime, die tatsächlich auf Kohl ebenso wie auf Schweitzer zutrifft.

„Nah bei de Leut“ mit pfälzischer Geselligkeit

Die große Bühne von Alexander Schweitzer ist nicht nur das Rednerpult im Landtag, sondern vor allem die alljährlichen Volksfeste in seiner Heimat an der Südlichen Weinstraße. Nur allzu gut weiß Schweitzer, dass ein pfälzischer Spitzenpolitiker dort mehr über den politischen Seelenzustand seiner Wähler erfahren kann als auf Seite 3 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schweitzer ist ein charmanter Menschenfänger, der das Kurt-Beck’sche-Credo „Nah bei de Leut“ mit pfälzischer Geselligkeit und einer Prise Witz perfektioniert hat. Berührungsängste kennt der 2,06-Meter-Mann nicht, der als Kind eines Binnenschiffers auf Frachtschiffen aufgewachsen ist. Schweitzer kommt an bei den Menschen.

Der neue rheinland-pfälzischen Landesvater ist ein Lokalpatriot, für den der Begriff der Heimatliebe in Zeiten allumfassender Kulturkämpfe nichts Anrüchiges hat. Bei jeder öffentlichen Gelegenheit wiederholt Schweitzer stolz, dass in seinem Wahlkreis, in Bad Bergzabern, die erste Republik auf deutschem Boden gegründet wurde.

Der dreifache Familienvater ist ein passionierter Mountainbiker, vor allem aber ist er ein leidenschaftlicher Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Small Talks mit Schweitzer enden früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit bei seinem großen Herzensthema. Doch während andere Politiker nicht selten aus populistischen Gründen die Nähe zum runden Leder suchen, ist Schweitzer ein wahrer Fußball-Enthusiast. Er ist stets bestens informiert und besucht mit seinem rot-weißen Strickschal regelmäßig die Spiele auf dem Betzenberg. Es mag daherkommen wie pfälzisches Regional-Boulevard, doch in der traditionsbewussten Region im Südwesten der Republik ist Heimatliebe für Politiker eine harte Währung.

Schweitzer ist ein Homo Politicus

Alexander Schweitzer kennt das politische Mainz wie kaum ein zweiter. Schweitzer besetzte in seiner Laufbahn fast alle politischen Ämter, die es in der Landeshauptstadt zu besetzen gibt. Seit 2006 gehört er dem rheinland-pfälzischen Landtag an. Von 2014 bis 2021 führte er die SPD-Landtagsfraktion als deren Vorsitzender. Nach der Wiederwahl Malu Dreyers 2021 zur Ministerpräsidentin wurde er nach 2013 erneut zum Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung ernannt. Auch dem Bundesvorstand der Sozialdemokraten gehört er seit 2017 an.

Die Stationen seiner Karriere zeigen überdeutlich: Schweitzer ist ein Homo Politicus, einer, der die Mechanismen der Macht verinnerlicht hat. Er kennt nicht nur die Sachzwänge eines Ministers, sondern auch die Sehnsüchte seiner sozialdemokratischen Partei. Auch deswegen hat sich die scheidende Ministerpräsidenten Malu Dreyer für ihn entschieden. „Er hat alle Erfahrungen, die man braucht, um in ein solches Amt einzusteigen“, sagt sie über Schweitzer. Er sei der „richtige Mann“, so Dreyer.

Rhetorische Begabung und humoristisches Talent

Schweitzer ist ein Humortalent, mit dem er in Fraktionssitzungen den Saal zum Toben bringt. Er kann politische Kontrahenten ebenso wie Mitstreiter in kleiner Runde derart exzellent imitieren, dass einem die Spucke vor Lachen im Hals stecken bleibt. Ein Talent, das er als Waffe in Reden des Landtages gekonnt einzusetzen weiß. In einer Landtagsdebatte über die Nebenwirkungen fleischloser Ernährung begann der überzeugte Veganer seine Rede mit den Worten: „In mühevollster Anstrengung und mit letzter Kraft konnte ich mich an das Rednerpult kämpfen.“

Ein typischer Schweitzer, feiner Humor als effektivstes Mittel der politischen Entwaffnung. Selbst aus den Reihen der Opposition konnte sich so mancher Politiker das Lachen nicht verkneifen. Schweitzer ragte mit seiner rhetorischen Begabung im rheinland-pfälzischen Landtag immer heraus. Wenn er im Mainzer Landtag spricht, hören auch die Oppositionskollegen gebannt zu. Einzig und allein Julia Klöckner konnte ihm in Sachen Schlagfertigkeit gelegentlich das Wasser reichen, bevor sie nach Berlin wechselte. Oppositionspolitiker müssen Schweitzer nicht mögen, doch respektiert wird er von allen.

Für die kriselnde Arbeiterpartei ist Schweitzer ein Lichtblick

Für das Arbeiterkind und den studierten Juristen Schweitzer sind die traditionellen Werte der Sozialdemokratie nichts Überholtes. Gute Arbeitsplätze, faire Löhne und eine starke Industrie standen in seinen Stationen der Macht oft im Mittelpunkt seines Handelns. Er ist ein Pragmatiker, der allzu gut weiß, wie wichtig die großen Arbeitgeber BASF, Daimler und Boehringer Ingelheim für die zehntausenden Industriearbeiter in Rheinland-Pfalz sind.

„Ich bin sehr daran interessiert, dass die Wirtschaft läuft. Das gelingt durch einen guten Draht zu Unternehmen, und die können ohne ihre Belegschaft nicht erfolgreich sein“, sagt Schweitzer in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damit unterscheidet sich der künftige rheinland-pfälzische Ministerpräsident dezidiert von linken Sozialdemokraten und postmaterialistischen Jungsozialisten, die das gesellschaftliche Allheil in Degrowth und der Vier-Tage-Woche suchen. Für die kriselnde Arbeiterpartei ist Schweitzer ein Lichtblick.

Ab jetzt zählt es

Auch Schweitzer weiß: Auf ihn wartet in der Staatskanzlei eine allzu schwierige Aufgabe. Bis zur nächsten Landtagswahl im Frühjahr 2026 muss er als Ministerpräsident die in Umfragen schwächelnde SPD aus dem derzeitigen Tief holen. Die CDU liegt im Land von Wein und Rüben mit 31 Prozent fast 10 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten. Das Versagen der rheinland-pfälzischen Ampel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal lastet noch immer schwer auf der SPD. Freilich wirkt auch der unpopuläre Bundeskanzler Olaf Scholz wie ein Bremsklotz.

Eine erste Spitze hat er im Interview in Richtung Berlin bereits gesetzt: „Die Menschen können deutlich unterscheiden zwischen Land und Bund. Unsere Koalition funktioniert viel harmonischer als jene in Berlin.“ Auch sagt Schweitzer: „Es muss deutlicher werden, dass Scholz dieses Land führt.“ Es wird spannend zu sehen sein, ob in seiner Amtszeit noch weitere folgen werden. Ab jetzt zählt es: Zwei Jahre bleiben Schweitzer bis zur nächsten Landtagswahl noch, um die Rheinland-Pfälzer von sich und seiner Partei zu überzeugen.