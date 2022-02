Allerdings wird auch jenseits von Corona und Ukraine Politik gemacht, man vergisst es fast. Und dort war Interessantes zu beobachten. Wenn einzelne Äußerungen und Handlungen Indizien für das sind, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt – und dafür spricht einiges –, sehen wir interessanten Zeiten entgegen. Denn wichtiger als politische Großthemen sind mitunter die Stichworte am Rande des politischen Weges, die Miszellen an der Peripherie des Politbetriebes. Sie offenbaren mitunter sehr viel deutlicher, was tatsächlich gedacht und geplant wird.