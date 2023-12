Nachdem am Mittwoch die Bundesregierung eine Spende von 100 Millionen Euro in einen internationalen Fonds zur Behebung von Klimawandelschäden stopfte, reist nun der Kanzler mitten in der peinlichsten Haushaltskrise der bundesdeutschen Geschichte persönlich zur Weltklimakonferenz nach Dubai. Als ob er gerade in Berlin nichts Wichtigeres zu tun hätte, beweist er damit seine Prioritäten! Außerdem sind ja nur 250 deutsche Regierungsvertreter in Dubai vor Ort.