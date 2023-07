So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

In Zeiten galoppiernder Inflation sollte eigentlich nicht nur Finanzexperten klar sein, dass die Einhaltung der Schuldenbremse kein Steckenpferd eines knausrigen Finanzministers ist, sondern letztlich auch einem höchsten sozialpolitischen Ziel dient: der Begrenzung der Inflation, unter der unvermögende Geringverdiener ganz besonders leiden, und ganz generell der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des (Sozial-)Staates. Ministerin Lisa Paus (Grüne) ist offenkundig anderer Ansicht. Die Chefin eines Ressorts, das zwar dem Namen nach an erster Stelle für „Familie“ zuständig ist, aber immer deutlicher „Gleichstellung“ als wichtigstes Politikziel erkennen lässt, geht in eine neue Runde ihres Haushaltsstreits mit Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Linders Sparhaushalt für 2024 sieht nämlich auch Einschnitte beim Elterngeld vor. Wie der Spiegel berichtet, sollen künftig nur noch Eltern mit einem Jahreseinkommen von unter 150.000 Euro Anspruch auf diese staatliche Sozialleistung haben. Bislang lag die Einkommensgrenze bei 300.000 Euro. Angesichts der dauernden Polemiken auch von Grünenpolitikern gegen Reiche, die doch mehr zum Steueraufkommen beitragen sollten, könnte man meinen, dass diese Maßnahme ihr Gefallen findet. Doch dem ist nicht so. Paus bedauert diese Einschnitte wegen der angeblich „negativen Auswirkungen auf die gleichstellungspolitischen Ziele der Bundesregierung“. Die Interessen sehr gut verdienender Frauen haben für sie offenbar eine ganz besondere Priorität.