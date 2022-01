2022 - Das Ende der Zukunft

Nie zuvor in der jüngeren Geschichte fühlte sich ein neues Jahr von Anbeginn so alt an wie 2022. Nirgendwo Freude oder Aufbruch. Stattdessen Einschränkungen, Verbote und Vorschriften. Corona wirkt wie ein Menetekel. Was einmal Zukunft war, erstarrt in Regelungen und Geboten.