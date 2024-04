In der Dauerkrise der Ampel-Ehe hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuletzt den Vergleich von Politik und Familie gezogen und das 12-Punkte-Papier der FDP zur „Wirtschaftswende“ als „Scheidungspapier“ bezeichnet – und dabei doch eher die Perspektive des Nebenbuhlers eingenommen. Es ist offenkundig, dass CDU/CSU von dem Rosenkrieg profitieren wollen. Die unmoralischen Angebote Richtung Liberale sind deswegen so verständlich wie aussichtslos. Sie wollen die FDP in dieser Woche dazu bewegen, ihrem Antrag zuzustimmen, der weitgehend die liberale Zwölferliste kopiert. Die Union streut noch weiter Salz in die Wunden der Ampel-Ehe. Auch so kann man auf eine kriselnde Beziehung schauen.