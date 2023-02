Die Piraten waren bekanntlich nach einigen Anfangserfolgen schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Nicht so die AfD. Die erreichte kurz nach Taubers Untergangsprognose in Brandenburg 12,2 Prozent. Bald darauf überwanden die Rechtspopulisten selbst in den tendenziell linken Stadtstaaten Hamburg und Bremen glatt die Fünf-Prozent-Hürde. Was aber den CDU-Generalsekretär, der seine Partei „jünger, weiblicher und bunter“ zu machen versuchte, nicht im Geringsten beeindruckte.