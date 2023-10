Schon vor Wochen hat Jarosław Kaczynski ein Fernsehduell mit Oppositionsführer Donald Tusk kategorisch ausgeschlossen. Er nimmt nun zum Endspurt des Wahlkampfs in Kauf, dass ein Teil der Medien ihn als Feigling verspottet. Doch umschifft er so das Risiko, gegen den ihm persönlich verhassten Tusk in den Augen des Publikums den Kürzeren zu ziehen und womöglich wegen eines verunglückten TV-Auftritts den Sieg bei den Parlamentswahlen am 15. Oktober zu verspielen. Der Zweikampf um die Macht hat nämlich in Polen traditionell einen hohen, fast mythischen Stellenwert, Geschichtsbücher und klassische Literatur zeugen davon.

Die polnischen Medien malen das Bild einer Richtungs-, gar einer Schicksalswahl: Die seit acht Jahren regierende nationalpopulistische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) Kaczynskis warnt vor einem endgültigen „Verlust der Souveränität Polens“, falls die von Tusk geführte Bürgerkoalition (KO) gewinnen sollte. Dieser sei ein „Knecht der Deutschen“, die die von der „LGBT-Ideologie verseuchten“ EU-Institutionen dominierten, Kaczynski sprach gar vom „Vierten Reich der Deutschen“. Das proeuropäische Mitte-Rechts-Lager um Tusk wiederum warnt vor der weiteren Demontage des Rechtsstaats, der Ausspähung der Bürger durch die Behörden, einem wirtschaftlichen Abstieg, der außenpolitischen Isolierung Polens sowie der Beschneidung der Rechte von Frauen im Falle eines PiS-Sieges. Linke Gruppierungen fürchten überdies Repressalien gegen sexuelle Minderheiten.