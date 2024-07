Um einen Teil der alten Garde der Partei zurückzugewinnen, hatte er sich zunächst an John Kasich gewandt, damals Gouverneur von Ohio, den liberalsten der republikanischen Kandidaten in den Vorwahlen. Kasich, der als anständiger Mensch gilt, lehnte Trumps Angebot ab, zumal es zu diesem Zeitpunkt als unwahrscheinlich galt, dass Trump überhaupt gegen Hillary Clinton gewinnen könnte. Schließlich fand Trump mit Mike Pence dann doch noch genau, was er gesucht hatte: einen klassischen Repräsentanten der Grand Old Party (GOP), der zwar erzkonservative soziale Ansichten vertrat, aber mit einer ruhigen Ausstrahlung der stürmischen Art und Weise eines Trump den perfekten Kontrast verschaffen konnte.