Beide bekennen sich zum Motto „America First“, aber von da an werden die Parallelen schon weniger. Vance ist ökonomischer Populist und sieht für den Staat eine aktivere Rolle bei der Lenkung der Wirtschaft vor, während Ramaswamy dem klassisch marktliberalen Flügel der Republikaner angehört. Einer der einfluss­reichsten Vertreter dieses Flügels, Grover Norquist, sagte einmal: „Ich will die Regierung nicht abschaffen. Ich will sie nur auf eine Größe reduzieren, in der ich sie ins Bad zerren und in der Wanne ertränken könnte.“ Seit der Präsidentschaft Ronald Reagans ist das zwar Parteidok­trin, aber doch nur wenig mehr. Unter George W. Bush und Donald Trump stiegen die Staatsschulden massiv an, und die Regierung gewann immer mehr Befugnisse.