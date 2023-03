Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Am 19. März 2003 marschierten die Vereinigten Staaten in den Irak ein und behaupteten, das Regime von Saddam Hussein verstecke Massenvernichtungswaffen und stelle eine Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden dar. Am 3. April nahm die US-Armee mit Unterstützung der Briten dann Bagdad ein und stieß auf wenig Widerstand seitens der irakischen Armee. Heute wissen wir jedoch, dass Saddam keine Massenvernichtungswaffen hortete. Zwei Jahrzehnte nach dem Krieg bleibt also eine Frage offen: Was war das wahre Motiv für die Invasion?

Der damalige stellvertretende US-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz war der Hauptverantwortliche für den Irakkrieg. Stunden nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beauftragte er seine Mitarbeiter, nach Beweisen zu suchen, die Saddam mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Einige Tage später forderte Wolfowitz den US-Präsidenten George W. Bush auf, ein militärisches Vorgehen gegen den Irak zu erwägen. Bush äußerte gegenüber seinen nationalen Sicherheitsberatern seine Überzeugung, dass Saddam in die Anschläge vom 11. September verwickelt war, aber er hatte keine Beweise, die ein Handeln rechtfertigten. Als Wolfowitz und sein Team ebenfalls keine Beweise fanden, die den Irak belasteten, änderten sie die Darstellung und behaupteten, dass Saddam über nukleare, biologische und chemische Waffen verfüge, die er gegen die Vereinigten Staaten einsetzen wolle, obwohl sie wussten, dass es keine Grundlage für diese Behauptungen gab. Wolfowitz räumte dies im Wesentlichen ein, als er sagte, die US-Regierung habe aus administrativen Gründen zugestimmt, den Besitz von Massenvernichtungswaffen durch den Irak als Rechtfertigung für den Krieg zu verwenden.

Die angebliche Achse des Bösen

Wolfowitz und Verteidigungsminister Donald Rumsfeld drängten auf ein Eingreifen und argumentierten, dass der Irak im Gegensatz zu Afghanistan ein hervorragendes Ziel biete, um den Machtanspruch der USA zu demonstrieren. Bush folgte dem Konsens, und seine Regierung begann mit der Planung der Invasion. Bush behauptete, dass Saddam weiterhin Massenvernichtungswaffen horte und herstelle, und dass der Irak zusammen mit dem Iran und Nordkorea Teil einer Achse des Bösen sei, die den Weltfrieden bedrohe. Im Oktober 2002 genehmigte der US-Kongress die Anwendung militärischer Gewalt gegen den Irak.

Im Februar 2003 ersuchte der damalige Außenminister Colin Powell den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen um grünes Licht für ein militärisches Vorgehen gegen den Irak, da das Land mit seinem Massenvernichtungswaffenprogramm gegen frühere Resolutionen des Sicherheitsrats verstoßen habe. Der Antrag der USA überzeugte jedoch die meisten Mitglieder des Sicherheitsrates nicht. Sie verlangten, dass die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), die den Irak 2002 besucht hatten, ihre Arbeit fortsetzen sollten, um Beweise für Massenvernichtungswaffen zu finden. Die USA erklärten, sie würden nicht auf den Bericht der Inspektoren warten. Powell erklärte 2003 vor der UNO sogar, dass der Irak über mobile Labors zur Herstellung biologischer Waffen verfüge – obwohl er ein Jahr später einräumen musste, dass die Beweise für diese Behauptung nicht stichhaltig waren.

Falsche Beweise

Der damalige britische Premierminister Tony Blair erklärte, es bestehe kein Zweifel daran, dass Saddam weiterhin Massenvernichtungswaffen produziere. Die britische Regierung bezog sich dabei auch auf eine Geheimdienstakte, in der behauptet wurde, dass die Iraker in der Lage seien, innerhalb von 45 Minuten Raketen abzufeuern, die britische Ziele im östlichen Mittelmeer treffen könnten. Die USA und Großbritannien stützten sich auf die Behauptungen zweier irakischer Überläufer – eines Chemieingenieurs und eines Geheimdienstoffiziers –, die behaupteten, sie hätten direkte Kenntnisse über das irakische Massenvernichtungswaffenprogramm. Die beiden Männer sagten später, sie hätten die Beweise erfunden, weil sie wollten, dass die USA in den Irak einmarschieren und das Regime stürzen.

Tatsächlich war das irakische Massenvernichtungswaffenprogramm nach dem ersten Golfkrieg im Wesentlichen abgebaut worden. Als Reaktion auf die Besetzung Kuwaits durch die irakische Armee im August 1990 hatten die USA eine multinationale Koalition angeführt, die den Irak zum Rückzug aus Kuwait zwang. In der Folge verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 687, die den Irak aufforderte, alle Massenvernichtungswaffen – ein Begriff, der nukleare, biologische und chemische Waffen umfasst – sowie ballistische Langstreckenraketen zu zerstören. Die militärischen und technischen Sanktionen und die Arbeit der IAEO-Inspektoren reichten aus, um die Massenvernichtungswaffen des Irak, einschließlich seines Atomprogramms, nach dem Krieg zu vernichten.

„Koalition der Willigen“

Aber diejenigen, die sich weigerten, die amerikanische Rechtfertigung für die Invasion von 2003 zu glauben, wurden schnell abgewiesen. Rumsfeld und Wolfowitz hielten die Verabschiedung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, die die Anwendung von Gewalt gegen den Irak unterstützen sollte, für Zeitverschwendung und entschieden sich stattdessen für die Bildung einer „Koalition der Willigen“. Die Regierungen Bush und Blair lehnten eine Vielzahl von Beweisen ab, die ihre Behauptungen widerlegten, dass der Irak Verbindungen zu Al-Qaida unterhalte und heimlich Massenvernichtungswaffen entwickele. Amerikas Nachbarn – Kanada und Mexiko – weigerten sich, die Position der USA zu unterstützen, ebenso wie die wichtigsten europäischen Verbündeten Deutschland und Frankreich, die ihre militärische Unterstützung verweigerten.

Im Jahr 2002 wurde Jose Mauricio Bustani nach starkem amerikanischem Druck im Vorfeld der Militäroperation im Irak als Leiter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) abgesetzt. Bustani, der den Krieg als absurd bezeichnete, versuchte, den Irak zu einem Beitritt zur OPCW zu bewegen, in dessen Rahmen Saddams Regime den Inspektoren vollen Zugang zu allen chemischen Waffen gewähren würde. Bustani beharrte darauf, dass die OPCW über ausreichende Erkenntnisse darüber verfüge, dass die Inspektoren die Vernichtung der irakischen Chemiewaffen nach dem ersten Golfkrieg überwacht hätten. Er fügte hinzu, dass er Ende 2001 ein Schreiben von der irakischen Regierung erhalten habe, in dem sie sich bereit erklärte, das Chemiewaffenübereinkommen zu unterzeichnen und Inspektionen zuzulassen.

Mehr von Hilal Khashan:

Hans Blix, der vor der Invasion die Überwachungs-, Verifizierungs- und Inspektionskommission der Vereinten Nationen leitete, berichtete am 14. Februar 2003, dass die Kommission keine Massenvernichtungswaffen im Irak gefunden habe. Er beschuldigte die USA und Großbritannien, Beweise zu fälschen, um den Krieg zu rechtfertigen. Im März 2003 berichtete der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), Mohamed El Baradei, dem UN-Sicherheitsrat, dass der Irak sein nach dem Krieg von 1991 zerstörtes Atomprogramm nicht wieder aufgenommen habe, und wies Behauptungen zurück, Bagdad habe versucht, Uran aus Niger zu erwerben.

Die Chilcot-Kommission

Nach dem Ende des Krieges 2003 wurde klar, dass die Behauptungen, Saddam habe Massenvernichtungswaffen gelagert, unbegründet waren. Der Bericht der Chilcot-Kommission aus dem Jahr 2016, der die Beteiligung Großbritanniens am Krieg untersuchte, kam zu dem Schluss, dass Blair seine Unterstützung für die US-Invasion acht Monate vor deren Beginn in einem Brief an Bush zugesagt hatte: „Ich werde mit dir sein, was auch immer.“ Blair nutzte fehlerhafte britische Geheimdienstinformationen, um den Krieg zu rechtfertigen und um Saddam loszuwerden, wobei er die Folgen für die Zivilbevölkerung ignorierte und es versäumte, eine Nachkriegsstrategie für den Wiederaufbau des politischen Systems und der irakischen Wirtschaft zu formulieren.

Nach der Veröffentlichung des Berichts sagte Blair, er empfinde „mehr Trauer, Reue und Entschuldigung, als Sie vielleicht wissen oder glauben können“ für die Fehler, die bei der Vorbereitung des Krieges gemacht wurden. Er gab jedoch auch zu Protokoll, dass die Welt ohne Saddam ein besserer Ort sei und dass er das Parlament nicht getäuscht habe und vor der Invasion keine geheimen Verpflichtungen eingegangen sei, um in den Irakkrieg zu ziehen. Der ehemalige Premierminister David Cameron, der 2003 als Abgeordneter für die Invasion stimmte, sagte, die Lehren aus dem Chilcot-Bericht seien wichtig für die Zukunft.

Iraks historische Mission

Der Westen wollte offensichtlich verhindern, dass ein Land des Nahen Ostens zu viel Macht erringt. So wurde der Irak zum Opfer seiner modernen Geschichte. Das sunnitische Dreieck des Landes, das sich nördlich und westlich von Bagdad erstreckt, erlebte in den 1920er-Jahren den Aufstieg des arabischen Nationalismus, angeführt von irakischen Armeeoffizieren. Der Irak erwarb sich den Ruf eines „arabischen Preußens“, das die arabische Welt vereinen sollte. Inmitten der Ereignisse, die die arabische Region in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschütterten, spielte das Haschemitische Königreich im Hedschas unter der Führung von Sharif Hussein und seinen Söhnen eine herausragende Rolle bei der sogenannten Großen Arabischen Revolte von 1916. Sie führte zum Aufstieg des arabischen Nationalismus, zur Annäherung an die Briten und zur Gründung des Königreichs Irak im Jahr 1921 durch Scharif Husseins Sohn Faisal I., der ein arabisches Königreich in den Ländern des „Fruchtbaren Halbmonds“ (Irak, Syrien, Jordanien und Libanon) errichten wollte. Faisal I., der 1933 starb, wurde von seinem Sohn Ghazi abgelöst, der in die Fußstapfen seines Vaters trat und für die arabische Einheit eintrat.

Ghazi war der Ansicht, dass die Briten ihr Versprechen gegenüber seinem Großvater, ein arabisches Königreich in Westasien zu schaffen, gebrochen hatten. Er ärgerte sich über die britische Vorherrschaft im Irak, öffnete sich Nazi-Deutschland, unterstützte die arabischen Offiziere, die die irakische Armee dominierten, und trat für den arabischen Nationalismus ein. Der 21-Jährige war nicht der von den Briten gewünschte König, da er die Bildung loyaler irakischer Regierungen behinderte und sich weigerte, mit der britischen Ölgesellschaft zusammenzuarbeiten. Obwohl er die britische Vorherrschaft im Irak nicht anfechten konnte, machten ihn seine wiederholten Erklärungen über die Notwendigkeit der Bildung einer nationalen Regierung im Irak, in Syrien und Kuwait berühmt, wo der Regierungsrat die Einheit mit dem Irak forderte.

1936 führte der irakische Armeeoffizier Bakr Sidqi den ersten Staatsstreich im Nahen Osten durch und verbündete sich mit Ghazi, der ernsthaft eine sofortige Vereinigung mit Syrien in Betracht zog. Sidqi, der Großbritannien feindlich gesinnt war und sich vehement gegen dessen Plan zur Teilung Palästinas aussprach, wurde 1937 ermordet, einen Monat nachdem die Peel-Kommission die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina empfohlen hatte. Ghazi starb 1939 bei einem Autounfall, aber in irakischen Kreisen herrscht die Meinung vor, dass Geheimdienstmitarbeiter den Unfall manipuliert haben. In einem seiner Telegramme kurz vor Ghazis Tod erklärte der britische Botschafter in Bagdad, Ghazi müsse unter Kontrolle gebracht oder abgesetzt werden.

Arabische Nationalisten

Vor dem Einmarsch informierten Militäranalysten den US-Verteidigungsminister Dick Cheney, dass der Irak über ein kompetentes Militär und eine für ein Dritte-Welt-Land gut entwickelte industrielle Basis verfüge. Sie stellten auch fest, dass die Iraker überzeugte arabische Nationalisten waren. Der Irak ist das einzige arabische Land, das über die drei für die wirtschaftliche Entwicklung wesentlichen Produktionsfaktoren (Land, Arbeit und Kapital) verfügt. Ende der 1970er-Jahre schien der Irak auf dem Weg zu sein, bis zum Ende des 20. Jahrhunderts der wirtschaftliche und militärische Tigerstaat des Nahen Ostens zu werden. Die USA marschierten in den Irak ein, angeblich um die nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen des Landes zu beseitigen. Dabei hatten sie 30 Jahre lang das iranische Atomprogramm geduldet und dem Iran versichert, dass sie eine diplomatische und keine militärische Lösung bevorzugten.

Die Briten hatten den Irak 1921 als pro-westliches Land gegründet – und dementsprechend wenig Verständnis für die aggressive Regionalpolitik der irakischen Führung. Im Jahr 1941 schlugen die Briten einen panarabischen Militärputsch in Bagdad nieder, der sie aus dem Land vertreiben sollte. Der Irak beteiligte sich aktiv an den arabisch-israelischen Kriegen von 1948, 1967 und 1973 und überfiel 1980 den Iran und 1990 Kuwait. Saddam strebte danach, das arabische politische Vakuum nach dem Tod des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser im Jahr 1970 zu füllen und sich selbst zum Führer der arabischen Welt zu ernennen. Weder die USA noch Großbritannien fühlten sich mit seinen Ambitionen wohl, nachdem der Irak aus dem achtjährigen Krieg mit dem Iran faktisch als Sieger hervorgegangen war. Eine massive Medienkampagne richtete sich gegen Saddam, nachdem er im April 1990 in Anspielung auf die Zerstörung des unvollendeten irakischen Atomreaktors bei Bagdad im Jahr 1981 angekündigt hatte, halb Israel zu vernichten, falls es erneut irakische Atomanlagen angreifen würde.

Der Aufstieg des IS

Wenige Tage, nachdem Bush am 1. Mai 2003 den Sieg erklärt hatte, ernannte er Paul Bremer zum obersten Verwalter der Koalition im Irak und löste damit Jay Garner ab, einen Berufsoffizier, der an der Operation Wüstensturm teilgenommen hatte und das Land kannte. Bremer, der kaum Kenntnisse über den Irak und keine militärische Erfahrung hatte, löste sofort die irakische Armee auf und leitete eine Entbaathifizierungskampagne ein. Dieser Schritt verärgerte die US-Militärkommandeure und ebnete den Weg für den Aufstieg des Islamischen Staates.

Saddam hat sich nie gegen die Interessen der USA im Nahen Osten gerichtet und war stets um gute Beziehungen zu Washington bemüht, selbst nach der Vertreibung der irakischen Armee aus Kuwait. Er versuchte, die USA einzubinden und ihnen zu versichern, dass er amerikanische Unternehmen mit lukrativen Verträgen zur Entwicklung der irakischen Ölindustrie und zur Leitung von Bauprojekten in der Nachkriegszeit betrauen würde. Die USA wiesen ihn zurück, was zum Sturz des irakischen Regimes führte und es den Stellvertretern des Iran ermöglichte, das Land zu beherrschen und US-Truppen nicht nur im Irak, sondern später auch in Syrien anzugreifen. Die Entscheidung zur Invasion wurde vor zwei Jahrzehnten getroffen – die USA zahlten noch jahrelang den Preis dafür.

In Kooperation mit