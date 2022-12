Angesichts des politischen Systems des Landes ist für einen Konsens über einen neuen Präsidenten die Zustimmung der vom Iran unterstützten militanten Hisbollah-Gruppe erforderlich. Dies erklärt, warum der libanesische Armeechef (und Präsidentschaftskandidat) vorige Woche Katar besucht hat – ein Land, das gute Beziehungen zum Iran unterhält. Die Reise wurde auf subtile Weise von den Saudis genehmigt, die offenbar an einer Annäherung an Teheran interessiert sind. Sollten sich die Mächtigen der Region auf den nächsten libanesischen Präsidenten einigen, werden sich die regionalen Beziehungen – insbesondere zwischen Iran und Saudi-Arabien – normalisieren. Eine Befriedung des Libanon könnte daher dazu beitragen, die sektiererischen Probleme in der Region zumindest für die absehbare Zukunft einzudämmen.