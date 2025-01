Die frühere deutsche CDU-Verteidigungsministerin startet nun in ihre zweite Amtszeit. Sie hat von Anfang an das Heft in die Hand genommen, die Union auf einen geopolitischen Weg geführt und mit viel Disziplin das Tempo verschärft. Das gefiel und gefällt nicht allen. In der vergangenen Legislaturperiode gab es auch von Diplomatenseite heftige Kritik an ihren beinahe im Wochentakt präsentierten Vorschlägen, die aufgrund handwerklicher Mängel oft mühevoll überarbeitet werden mussten. Doch von der Leyen ist Gegenwind gewohnt und steckt diesen scheinbar mühelos weg.