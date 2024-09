Am Dienstag will von der Leyen im Europaparlament in Straßburg ihr neues Team vorstellen, zu dem eigentlich auch Breton gehören sollte. Nun fehlt er auf der Liste. Sein Abgang kommt nicht nur buchstäblich in letzter Minute, er wirft auch unangenehme Fragen auf: Warum musste der mächtige Wettbewerbskommissar gehen? Wieso wechselt ihn Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron so plötzlich aus, obwohl er ihn erst im Juni für eine zweite Amtszeit nominiert hatte? Welche Rolle spielt von der Leyen bei dieser riskanten Rochade? Hat sie Macron einen Deal angeboten? Nach dem Motto: Du erhältst einen einflussreicheren Posten in Brüssel, wenn du mir im Gegenzug einen neuen Kommissar schickst.