Und so begann der UN-Klimagipfel COP26. 196 Staaten kommen von 1. bis 12. November in der schottischen Stadt zusammen, um die Klimaziele festzuzurren, die schon 2015 bei der Pariser Konferenz beschlossen worden waren. Die Erderwärmung solle demnach am besten auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben bisher jedoch die Länder zu wenige Zugeständnisse zur Energiewende gemacht. Sollte die industrielle Welt weiter so wie bisher wirtschaften, dann ist damit zu rechnen, dass die Erderwärmung in diesem Jahrhundert bis auf 2,7 Grad ansteigt. UN-Generalsekretär António Guterres griff den Klimawandel gleich frontal an: „Entweder wir stoppen ihn oder er erledigt uns.“