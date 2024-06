Die „Hochrangige Konferenz zum Frieden in der Ukraine“, wie der Name der Friedenskonferenz in der Schweiz lautet, wird am Samstag und Sonntag tagen. Ihr Ziel war von Beginn an nicht, Verhandlungen zwischen Russland als Aggressor und der Ukraine als angegriffenem Land zu führen, sondern einen Prozess anzulegen, der zukünftig zu solchen Verhandlungen führen kann. Denn derzeit sind Verhandlungen aus mehreren Gründen nicht möglich.

Der wichtigste Grund ist, dass Russland an seinen Kriegszielen festhält, die immer noch Ziele der Militärischen Spezialoperation genannt werden, obwohl die dreitägige Operation inzwischen über 800 Tage andauert. Es geht Russland darum, Teile der Ukraine zu annektieren, das Restterritorium zu demilitarisieren und zu entnazifizieren, was heißt, in einem schutzlosen Raum „Umerziehung“, falls nötig mit Gewalt bis zum Tod, zu organisieren. Denn aus eigenem Recht, so sieht es Russland weiterhin, gibt es die Ukraine nicht. Das Selbstverständnis als Ukrainer ist in dieser Sicht das falsche Bewusstsein eines von westlichen, vornehmlich amerikanischen anti-russischen Agenturen Manipulierten. Verhandlungen wären dabei möglich, wie es Putins Sprecher schon mehrfach sagte, aber lediglich, um auf diesem Weg diese Ziele zu erreichen.