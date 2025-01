Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

Seit Donald Trump im amerikanischen Wahlkampf verkündete, den Krieg Russlands gegen die Ukraine rasch beenden zu können, werden die Stimmen lauter, die einen Friedensschluss unter den aktuellen Bedingungen für einen verhängnisvollen Fehler halten. Da eine Beendigung des Konflikts entlang des gegenwärtigen Frontverlaufs Russland nicht davon abhalten werde, die Ukraine über kurz oder lang erneut anzugreifen, sei ein dauerhafter Frieden eine Chimäre. Mehr noch: Ein de facto Einfrieren des Konflikts sei gleichbedeutend mit einem russischen „Siegfrieden“, der für Russland wie auch für andere Staaten die Bestätigung liefere, dass sich militärische Aggression am Ende auszahlt. Die Folge wäre eine Ermutigung nicht nur des russischen Imperialismus, sondern öffne auch anderen Nachahmern Tür und Tor. Der einzige Weg zu einem „gerechten“ Frieden bestehe folglich in der Steigerung der westlichen Unterstützung der Ukraine, um ihr doch noch zum Sieg zu verhelfen. Erst, wenn sich die von Russland seit 2014 illegal annektierten Gebiete wieder in ukrainischer Hand befänden, könne es ernsthafte Verhandlungen geben.

Dass dieses Narrativ nach drei Jahren Krieg immer noch die Kommentarspalten füllt, sollte eigentlich zu denken geben. Denn obwohl beide Seiten trotz großer Opfer kaum größere militärische Durchbrüche erzielen konnten und sich die Lage für die Ukraine inzwischen langsam, aber stetig verschlechtert, scheut man sich noch immer, die logische Konsequenz aus dieser Entwicklung zu ziehen. Stattdesen wird die Beendigung des Konflikts als eine größere Gefahr dargestellt als dessen Fortsetzung.