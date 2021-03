Der Dreifingergruß, den die Zehntausenden an diesem Tag einmal mehr nutzten, stammt aus dem Blockbuster „Die Tribute von ­Panem – The Hunger Games“. In dem Film von 2013 benutzen ihn Repräsentanten unterdrückter gesellschaftlicher Kasten, um sich gegen ein ausbeuterisches System zu solidarisieren. „Unter den jüngeren Menschen in Myanmar kennen ihn fast alle“, sagt Skyler und lacht ungewollt auf. „Sogar meine Eltern, weil ich den Film so oft gesehen habe. Und wir alle erkennen uns darin irgendwie wieder.“