Arnold Schwarzenegger war von 2003 bis 2011 sehr erfolgreicher Gouverneur Kaliforniens, immerhin der einwohnerreichste und wirtschaftsstärkste Bundesstaat der USA. Ohne Begrenzung der Amtszeit wäre er sicher wiedergewählt worden. Und gäbe es die Vorschrift der Verfassung nicht, dass Präsidentschaftskandidaten in den USA geboren sein müssen, hätte er allergrößte Chancen auf den Job in Washington gehabt; aber die Steiermark ist nun mal kein US-Bundesstaat.

Arnold Schwarzenegger ist Republikaner. Doch wenige Tage vor der US-Wahl bekannte er, seine Stimme der demokratischen Kandidatin Kamala Harris zu geben. Nicht weil er die Demokraten so großartig finde, schrieb er, er verstehe deren Neigung zur Schuldenmacherei nicht und sei der Ansicht, sie schauten beim Thema Kriminalität einfach nur weg. Aber die Alternative Donald Trump sei schlimmer.

Trump akzeptiere Wahlergebnisse nur, wenn sie für ihn günstig seien, und er habe freundlich zugesehen, wie seine Anhänger das Kapitol stürmten. Das sei zutiefst unamerikanisch, schrieb Schwarzenegger. Vier weitere Jahre Trump, so Schwarzenegger, brächten außer Steuersenkungen für Superreiche nur Unsinn, der das Land noch gespaltener, noch hasserfüllter machen werde. Und er ging noch weiter: Die einzige Möglichkeit, die Meinungsfreiheit zu erhalten, sei, für die Demokraten zu stimmen. Es war ein Wahlaufruf des Vorzeige-Republikaners gegen die eigene Partei.

Schwarzenegger steht mit seiner Sichtweise nicht allein. „Republicans Against Trump”, das „Never Trump Movement“ und andere Initiativen gibt es, die gegen die Entwicklung der Republikanischen Partei weg von einer konservativen Partei hin zu einem reaktionären Wahlverein zu Felde ziehen. Sogar bisher als rechte Hardliner bekannte Republikaner wie Dick Cheney oder die ehemaligen Trump-Vertrauten John Bolton und John Kerry warnten eindringlich vor Trump.

Konservative Gründe gegen Trump

Die durch und durch linksliberale New York Times leistet sich einen Starkolumnisten, der bekennender Konservativer ist (ja, liebe Journalisten in Deutschland, so etwas gibt es!). Bret Stephens zählte kurz vor dem 5. November die „konservativen Gründe gegen Trump“ auf. Dessen Begeisterung für Zölle sei z.B. ökonomischer Unsinn. Seine Wirtschaftspläne führten zu noch mehr Schulden, und er habe nicht begriffen, dass hohe Ausgaben und niedrige Zinsen von Natur aus inflationär seien, schrieb Stephens.

Der versprochene Bürokratieabbau sei nur Gefasel, in seiner ersten Amtszeit habe Trump pro Jahr 3000 neue Vorschriften erlassen. Und in der Außenpolitik sei Trump eine Katastrophe. Wie könne einer wie er die freie Welt anführen, wenn er so gut über ihre Gegner (Putin usw.) spreche. Stephens folgert, dass „unglückliche Konservative“ diesmal leider die Demokraten wählen müssten. „Wenn schon Nichtskönner, dann wenigsten die von der anderen Seite“, so sein zynischer Schluss.

Nach der Wahl setzte er noch einen drauf. Natürlich seien die Demokraten selbst schuld an ihrer Niederlage. Wenn man Geschlechtsumwandlung sogar bei Minderjährigen befürworte, wenn man insinuiere, dass weiße Haut von Natur aus problematisch sei, wenn man Sprachvorschriften für menschenfreundlich halte, auch wenn sie sich wie Orwells 1984 anfühlten, dann solle man nicht über Wahlniederlagen weinen. Und trotz all dieser demokratischen Hochnäsigkeit, so Stephens weiter, bereue er nicht, dass er für Harris gestimmt habe, denn er sorge sich zutiefst um die „moralische Gesundheit“ der konservativen Bewegung unter Trump.

Konservativ ja, reaktionär nein

Schwarzenegger und Stephens sind nur zwei Stimmen, die darauf hofften, dass eine Niederlage Trumps zur Erneuerung ihrer Partei führen könnte. Trumps persönliche Sympathiewerte sind bei allen Umfrageinstitutionen viel schlechter als das Wahlergebnis, das jetzt auf dem Tisch liegt. Das heißt, Millionen von Amerikanern haben mit zugehaltener Nase Trump gewählt.

Natürlich misstrauen sie seinem Charakter, aber welcher Politiker ist schon eine reine Seele? Sie haben von Bidens angeblichen Wirtschaftserfolgen einfach nichts gespürt, weil die Inflation davon nullkommanull in ihren Geldbeuteln ankommen ließ. Und warum die Demokraten dafür sind, dass biologische Männer in Frauensportarten mitmachen dürfen, war in den sportverrückten USA ein echtes Aufregerthema. Dann halt in Gottes Namen Trump.

Latinohasser und Frauengrapscher

Wahlkämpfe in Massendemokratien entscheiden sich nicht entlang von akademischen Diskursen und Anstandsfragen, sondern bei handfesten Alltagsfragen. Die Wahl wurde nicht von Hinterwäldlern, Waffenfetischisten, Rassisten und sonstigen Holzköpfen entschieden, sondern von Trumps Geschicklichkeit und der Dämlichkeit der Demokraten beim Kampf um die politische Mitte. Wie ist denn sonst der Erfolg des Latinohassers Trump bei den Hispanics, des Frauengrapschers bei den weiblichen Wählern, des alten Mannes bei den Jungen zu erklären?

Trumps Wahltriumph hat einstweilen alle Hoffnungen begraben, dass die Republikanische Partei wieder zu sich selbst zurückfindet. Die Gefahr, dass die Grand Old Party, die Partei Abraham Lincolns, dauerhaft ins reaktionäre Lager abdriftet, ist riesengroß. Was ist in der Politik schon erfolgreicher als der Erfolg? Mit ehrenwerten, konventionellen Konservativen wie John McCain und Mitt Romney hatten die Republikaner jedenfalls 2008 und 2012 verloren, erst als 2015 der unorthodoxe Donald Trump auftauchte, hat sich das Blatt gewendet.

Politisch heimatlos

Im Mehrheitswahlrecht und Zweiparteiensystem ist an Abspaltungen oder Neugründungen kaum zu denken. Und Trump, der in anderthalb Jahren 80 wird, ist in seiner bizarren Art zwar ein Solitär, aber ideologisch steht er nicht allein. In den Reihen der Republikaner sind etliche jüngere Senatoren, Gouverneure und sonstige Amtsinhaber bereit, den Trumpismus fortzuführen. Der kommende Vizepräsident, der gerade einmal 40-jährige J.D. Vance, ist nur einer von ihnen. Anders als der Erdrutsch-Sieg der Republikaner scheinen mag, sind viele wertkonservative, bürgerliche Wähler der rechten Mitte aber augenblicklich so heimatlos wie selten zuvor in der amerikanischen Geschichte.