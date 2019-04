Wladimir Putin und seine Entourage ganz oben jagen die Chimären der „großen“ sowjetischen Vergangenheit. In verschiedenen Teilen der Gesellschaft wächst allerdings die Kritik an Putins Vernunft. Sowohl in der Mittelklasse als auch in der Intelligenzija und in der Geschäftswelt wird sie laut. Und auf einmal ist sie aus ganz unerwarteter Ecke zu vernehmen. Zu Wort gemeldet hat sich ein junges Sternchen, Nastja Rybka, die absichtlich oder unabsichtlich die putinschen Chimären entlarvt hat. Ihre Kritik trifft die da oben umso schmerzhafter, weil sie von einer Insiderin kommt, die das Privatleben der Mächtigen ausplaudert.