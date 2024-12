Ein Jahr ist Donald Tusk nun Premierminister. In seiner ersten Regierungserklärung am 13.Dezember 2023 hatte er nichts Geringeres als die „Rückkehr zur Demokratie“ versprochen und genau hundert „konkrete Maßnahmen“ für die ersten 365 Tage im Amt angekündigt. Doch nur ein kleiner Teil davon ist bislang umgesetzt, wie er selbst ohne Umschweife einräumt. Dabei waren die Erwartungen sehr hoch gewesen nach dem überraschend klaren Sieg des von ihm geschmiedeten Parteienbündnisses bei den Parlamentswahlen knapp zwei Monate zuvor, am 15. Oktober 2023. Die versprochene große Wende ist bislang nur in der Außenpolitik zu verzeichnen, Tusk setzt auf enge Kooperation mit Brüssel, wo er bestens vernetzt ist: Von 2014 bis 2019 war er Präsident des Europäischen Rates.

Noch vor Jahresfrist hatte er überschwänglich gejubelt: „Es haben das Gute, Wahrheit, Rechtschaffenheit, Freiheit und Gerechtigkeit gesiegt.“ Doch die Begeisterung über die Abwahl der Nationalpopulisten der von Jarosław Kaczynski geführten Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die acht Jahre lang erratisch regierten, ist mittlerweile verflogen. Tusk wirkt zunehmend müde und angespannt, er hat einige Falten mehr im Gesicht, sein einst kräftiger rotblonder Haarschopf ist noch schütterer geworden. Die „Rückkehr zur Demokratie“ erweist sich als eine Mammutaufgabe, die viel schwerer ist, als sogar notorische Skeptiker unter seinen Beratern vermuteten.