Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat ein riskantes Spiel gewagt – und verloren. Endgültig besiegelt wird seine Niederlage erst am kommenden Sonntag in der zweiten Runde der Parlamentswahl. Aber dass sein Kalkül nicht aufgegangen ist, machte schon der erste Wahlgang am Sonntag deutlich. Diese Wahl hat, so schreiben tagsdrauf viele französische Politikbeobachter, das Ende des „Macronisme“ eingeleitet.

Frankreichs Mehrheitswahlrecht Marine Le Pens Partei „Rassemblement National“ (RN) und ihre Verbündeten erzielten 33,15 Prozent der Stimmen, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Das Linksbündnis liegt demnach bei 27,99 Prozent, während das Lager von Präsident Emmanuel Macron auf 20,04 Prozent kommt. Die bürgerliche Rechte unter Führung der gaullistischen Républicains landet bei 10,23 Prozent.