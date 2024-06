Lange Zeit galt Marine Le Pen in Frankreich als die ewige Verliererin. Jetzt steht die Rechtspopulistin nicht nur vor den Toren der Macht, sie lehnt bereits im Türrahmen. Wenn am Sonntagabend die französischen Wahllokale schließen und die Stimmen der ersten Runde ausgezählt werden, wird es keine Überraschungen geben. Le Pens Rassemblement National (RN) wird seinen historischen Siegeszug der Europawahlen drei Wochen später fortsetzen.

Bei den Wahlen zum europäischen Parlament hatte RN-Spitzenkandidat Jordan Bardella mit über 31 Prozent der Stimmen Emmanuel Macrons pro-europäischer Liste, die nicht einmal auf die Hälfte kam, eine peinliche Wahlschlappe beschert. Der Präsident zog noch am Abend die Konsequenzen und kündigte überraschend Neuwahlen an. Er erhoffte sich Klärung, und die wird es geben: Das Anti-Macron-Referendum, als das viele Wähler die EU-Wahlen verstanden, wird sich bei der Parlamentswahl fortsetzen.

„Es ist so weit“, sagt Pascal Perrineau, „der Anti-Macronismus ist stärker als der Anti-Lepenismus“. Le Pen, dreimal glücklose Kandidatin für die Präsidentschaft, die zweimal gegen Macron verloren hat, ist die Ent-Diabolisierung ihrer Partei gelungen. Mit ihrem politischen Ziehsohn Bardella hat sie sich einen jungen Mann zur Seite gestellt, der neue Wählerschaften erobert hat: junge Menschen, Angestellte und vor allem Frauen. Perrineau, Politologe, emeritierter Professor der Kaderschmiede Sciences Po, ein alter Fuchs des Politikbusiness, der die Wahlkarten Frankreichs seit Jahrzehnten studiert, hat keinen Zweifel daran, wie die Wahlen ausgehen werden. „Nach dem Erdbeben der Europawahlen kommt jetzt das Nachbeben der Parlamentswahlen.“

Macrons Parteibündnis wird laut Umfragen nur auf dem dritten Platz landen

An den beiden Wahlsonntagen konkurrieren drei Blöcke gegeneinander. Doch Frankreichs Rechtsnationale führen die Umfragen mit so großem Vorsprung an, dass die Plätze auf dem Siegertreppchen schon im Vorfeld feststehen. Der Block aus RN und abtrünnigen Konservativen könnte bis zu 36 Prozent der Stimmen bekommen, gefolgt vom Block der Linken und Grünen, die sich unerwartet unter dem Label „Neue Volksfront“ (NFP) zu einem Wahlbündnis zusammengetan haben und mit knapp 30 Prozent der Stimmen rechnen können. Auf dem dritten Platz wird Macrons Parteibündnis (Gemeinsam für die Republik) mit rund 20 Prozent landen. Macrons Strategie „Ich oder das Chaos“ scheint nicht mehr zu aufzugehen. Seine Warnungen vor einem „Bürgerkrieg“ machen den Wählern keine Angst.

Nur wenigen Kandidaten wird es gelingen, sich in der ersten Runde zu qualifizieren. Die Verteilung der Sitze im Pariser Palais Bourbon wird deshalb erst am Abend des 7. Juli feststehen, wenn die Stichwahlen entschieden sind. Obwohl genaue Voraussagen wegen des französischen Mehrheitswahlrechts in zwei Runden schwierig sind, deutet sich bereits an, dass sich das Kräfteverhältnis der Parteien von Le Pen und Macron genau umkehren könnte. Die Regierungsmehrheit hatte bislang 250 Sitze im Parlament, der RN 88. Macrons Mitte-Fraktion wird stark zusammenschrumpfen, während Le Pen 225 bis 265 vorausgesagt werden.

Ob es für eine absolute Mehrheit reicht, ist unklar. Dafür bräuchte der RN 289 der 577 Sitze der Nationalversammlung. Sollte das der Fall sein, wird Macron den erst 28-jährigen Bardella zu seinem Premierminister machen müssen. „Wir sind bereit“, sagt dieser. Aber sollte es nur für eine relative Mehrheit reichen, will Bardella das Amt ablehnen. Er begründet das damit, dass er nur mit absoluter Mehrheit seine Politik durchsetzen kann: eine harte Linie in Sachen Einwanderung, höhere Hürden für den Familiennachzug und die systematische Abschiebung von Ausländern, die kein Aufenthaltsrecht haben. Auch das Bodenrecht will er abschaffen, das in Frankreich geborenen Kindern ab dem zwölften Lebensjahr die Möglichkeit gibt, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Besonders umstritten ist das Prinzip der Bevorzugung von Franzosen gegenüber Ausländern in allen gesellschaftlichen Belangen, was gegen die Verfassung verstößt.

Fest steht schon jetzt, dass es zu einer Kohabitation kommen wird, so nennt man das in Frankreich, wenn Präsident und Regierungschef zu verschiedenen politischen Lagern gehören. Dreimal hat es das in der jüngsten Geschichte Frankreichs gegeben, aber immer waren es Konservative und Sozialisten, die miteinander auskommen musste. Sie teilten gemeinsame Werte und Grundprinzipien. Zum ersten Mal müssten sich ein Präsident und ein Regierungschef zusammentun, deren gemeinsamer Nenner schwierig auszumachen ist: Die einzige Konstante von Macrons liberaler Politik ist die Überzeugung, dass es Frankreich als Mitglied der Europäischen Union besser geht, das Land stärker ist. Bardella steht für eine anti-europäische Linie, auch wenn sich der RN von der Forderung eines Frexits 2017 nach den verlorenen Präsidentschaftswahlen verabschiedet hat. Angekündigt hat er, dass er Frankreichs Interessen stärker machen und weniger Beitrag in den EU-Haushalt einzahlen will.

Frankreich ist zweigeteilt in urbane Besserverdiener und die abgehängte Provinzbevölkerung

Macrons überraschende Ankündigung von Neuwahlen hat Frankreich in einen Schockzustand versetzt. Psychotherapeuten berichteten von einem Ansturm verängstigter Menschen auf ihre Praxen. Die meisten können die Entscheidung des Präsidenten nicht nachvollziehen. Die Hälfte der Bevölkerung ist beunruhigt, ein Viertel empört, 12 Prozent sind resigniert, erklärt Frédéric Dabi, Chef des Umfrageinstituts ifop. Seit den 90er Jahren testet er den Optimismus seiner Landsleute. Er ist in wenigen Wochen um 15 Punkte in den Keller gegangen. „Das sind Zahlen, die ich in meiner langen Karriere noch nie gesehen habe“, versichert Dabi. Und Jacques Attali, der ehemalige Mitterrand-Berater, kommt mit dunklen Vorahnungen: „Die Olympischen Spiele werden sich nicht wie 2024 anfühlen, sondern an die von 1936 erinnern.“

Entsetzen und Enttäuschung über Macrons Entscheidung sind selbst innerhalb seiner eigenen Partei so groß, dass sich zahlreiche Wegegefährten von ihm abwenden. Sein ehemaliger Premierminister Edouard Philippe sagte, dass der Macronismus tot sei. Viele Abgeordnete von Macrons Partei, die einen hoffnungslosen Kampf in ihren Wahlkreisen antreten müssen, sind so verbittert, dass sie das Foto des Präsidenten von ihren Wahlplakaten verbannt haben. „Je weniger er sich in den Wahlkampf einmischt, desto besser ist es für uns“, sagt ein Abgeordneter. Aber das kann Macron nicht. Er gibt Interviews, lässt sich in einem stundenlangen Podcast aus und schreibt den Franzosen einen Brief.

All das ist vergebliche Liebesmüh. Ein Blick auf die Karte nach den Europawahlen zeigt, wie tief gespalten Frankreich ist. In 93 Prozent der Wahlkreise ging die rechtsnationale Partei Le Pens als klarer Sieger hervor. Nur Paris, die Großstädte und ihre unmittelbaren Vororte bildeten eine Ausnahme. Was die Gelbwestenkrise zeigte, ist jetzt offiziell: Frankreich ist zweigeteilt in urbane Besserverdiener und die abgehängte Provinzbevölkerung auf dem Land. Diese hofft darauf, dass der RN ihre Sorgen hört. Aber dessen Wahlprogramm ändert sich stündlich. Angesichts der Staatsverschuldung und leerer Kassen wird der RN sein Versprechen, kleinen Haushalten mehr Kaufkraft zu geben, kaum halten können. Die Entzauberung Macrons dauerte sieben Jahre. Die der Rechtspopulisten könnte schneller gehen.