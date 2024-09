Doch Freud und Leid liegen nah beieinander. So darf sich die FPÖ zwar über den Wahlsieg freuen, guckt aber auch in die Röhre, weil sie an der künftigen Bundesregierung wohl nicht beteiligt sein wird. Die Ironie an der Sache: Wäre die FPÖ nur zweitstärkste Kraft hinter der ÖVP geworden, wären die Chancen für eine Regierungsbeteiligung besser gewesen. Weil die FPÖ aber den Teufel tun wird, in einem Regierungsbündnis nicht den Kanzler zu stellen, und die ÖVP wiederum den Teufel tun wird, sich den Kanzlerambitionen eines Herbert Kickl zu unterwerfen, dürfte die größte Fraktion im österreichischen Parlament künftig eine Oppositionspartei sein. Ein Szenario, das Deutschland derzeit aus Thüringen kennt, wo dieses zu kindergartenähnlichen Zuständen führt.