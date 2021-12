Kein Gesamtboykott, aber ein Zeichen

So ist die Lage derzeit: Die USA, Großbritannien, Australien und Kanada werden die Olympischen Spiele in China diplomatisch boykottieren. Viele andere Staaten werden dazu angehalten werden, ihnen zu folgen. In der EU setzt die Beratung darüber gerade ein. Warum erst jetzt, ist ein Rätsel, denn die amerikanische Entscheidung ist zwar erst Anfang der Woche gefallen, aber die Diskussion läuft schon seit vielen Monaten. Nun also soll kein genereller, sondern ein diplomatischer Boykott umgesetzt werden. Das heißt, es werden zwar die Sportler nach Peking anreisen, aber nicht die ranghohen Regierungsvertreter, die gewöhnlich bei solchen Großereignissen erscheinen. Begründet wird der Boykott von der amerikanischen Regierung mit den Menschenrechtsverletzungen in China, insbesondere in Xinjiang. Dieser Begründung schlossen sich Australien und Großbritannien an. Damit wählen diese Staaten ein politisches Mittel, das nicht ganz so heftig ausfällt wie ein Gesamtboykott der Spiele – wie 1980 durch die USA in Moskau und 1984 durch die Sowjetunion in Los Angeles –, setzen aber gleichwohl ein deutliches Zeichen der Missachtung gegenüber dem Gastgeberland. China hat dieses Verhalten gerügt. Der Boykott widerspreche dem olympischen Geist. Die Regierung hat angedroht, dass die USA für dieses „Fehlverhalten“ einen Preis zahlen werden.