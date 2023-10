So erreichen Sie Thomas Urban:

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Verstellter Blick. Die deutsche Ostpolitik“

Oppositionsführer Donald Tusk jubelte gestern am späten Abend: „Es ist der schönste Tag in meinem Leben!“ Die nationalpopulistische Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) sei vom Wähler abgestraft worden und müsse in die Opposition gehen. Andere Politiker waren vorsichtiger, denn der Jubel Tusks beruhte allein auf den Exit Polls, Befragungen einer begrenzten Zahl von Wählern nach Abgabe der Stimmen.

Demnach ist die PiS zum dritten Mal in Folge mit rund 36 Prozent der Stimmen zwar stärkste Partei geworden, aber sie dürfte keinen Koalitionspartner finden, um weiter an der Macht zu bleiben. Es dürfte das Ende der politischen Karriere des zunehmend als weltfremd wahrgenommenen PiS-Gründers Jarosław Kaczyński sein; seine antideutschen und antieuropäischen Phobien befremden die große Mehrheit seiner Landsleute.