Die Wahl am 15. Oktober gilt als Schicksal-Entscheidung: „Gut gegen Böse“. Beide Kontrahenten, Jaroslaw Kaczynski und Donald Tusk, sind seit fast 20 Jahren in Hass miteinander verbunden, sehen den jeweils anderen als Totengräber des Landes. Vielleicht ist der so persönlich gehaltene Wahlkampf einer der Gründe dafür, warum es den Anhängern dieser Politiker an Energie mangelt, mit Flyern und Begeisterung auf der Straße zu werben.