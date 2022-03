Cicero-Chefreporter Moritz Gathmann berichtet vom berühmten Maidan mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo er am Mittwochabend angekommen ist. Die militärische Situation hat sich in diesem inzwischen einen Monat währenden Krieg für die russische Seite nicht zum Guten entwickelt; die Ukrainer rechnen damit, am Ende zu gewinnen. Allerdings geht niemand davon aus, dass die Kampfhandlungen schon bald beendet sein werden, zumal die russische Armee wohl im April eine neue Offensive starten will. Im Schatten des Krieges geht in der Berichterstattung weitgehend unter, dass die Ukraine als großer Lebensmittelproduzent zumindest dieses Jahr wohl weitgehend ausfällt. Denn gerade in diesen Tagen sollte eigentlich die Saat ausgebracht werden. Moritz Gathmann berichtet von seiner Begegnung mit einem ukrainischen Landwirt, der einen totalen Ernteausfall wird verkraften müssen.

Das Gespräch wurde an diesem Donnerstag um 11.30 Uhr aufgezeichnet.