Haha, sagt da ein Amerikaner. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Diese US-Wahl wird, so behaupteten manche Demokraten vor der Wahl, vor unseren Augen gestohlen. Doch es sind vor allem die Mitglieder der Republican Party, die meinen, die 2020er Wahl sei „gestohlen“ worden und Joe Biden nicht der legitime Präsident. Und damit dies nicht wieder passiere, bewachten Republikaner die Wahllokale und, mitunter bewaffnet, die Wahlurnen, um sicherzustellen, dass alles korrekt abläuft. Oder, wie die Demokraten behaupten, um Briefwähler – eher Schwarze, Latinos, Einwanderer, mehrheitlich Demokraten – einzuschüchtern. Trump und seine Getreuen wollten, dass nur am Wahltag und im Wahllokal gewählt wird: Das würde Arme, Schwarze oder Einwanderer vom Wählen abhalten. In einem Staat, in Georgia, hat man gleich nach der 2020-Wahl eine Regel im Wahlprotokoll verankert, die verbietet, Leuten, die in einer Schlange vor einem Wahllokal warten, etwas zu trinken zu geben. Sie schämen sich nicht! Man könnte ein Beobachtungsteam der UNO gut gebrauchen. Es ist zum Heulen!