So erreichen Sie Mareike Enghusen:

Mareike Enghusen berichtet als freie Journalistin über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Nahen Osten, vornehmlich aus Israel, Jordanien und den Palästinensergebieten. Sie hat Politik- und Nahostwissenschaften studiert und ihre journalistische Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule absolviert.

Das Grauen begann am Morgen des 7. Oktober 2023. Stunden zuvor hatten die 21-jährige Maya Regev und ihr 18-jähriger Bruder Itay auf dem Nova-Festival im Süden Israels zu Trance-Musik getanzt. Nun fuhren sie im Auto um ihr Leben, auf der Flucht vor Hamas-Terroristen, die mit ihren Sturmgewehren junge Menschen zu Dutzenden niedermähten. In ihrer Panik rief Maya Regev ihren Vater an, der das Gespräch aufzeichnete. „Sie schießen auf mich!“, schreit die junge Frau darauf, die Stimme schrill vor Todesangst. „Ich sterbe!“

Rund 1200 Menschen ermordeten die Terroristen an jenem Tag, allein 364 davon auf dem Festival-Gelände, viele nach grausamer Folter. Dazu verschleppten sie mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen, unter ihnen Maya Regev, ihr Bruder und ein gemeinsamer Freund, Omer Shem Tov. Maya und Itay Regev kamen nach über 50-tägiger Geiselhaft während der verhandelten Feuerpause im November frei. Omer Shem Tov harrt bis heute im Gazastreifen aus – sofern er noch lebt: Manchen Einschätzungen zufolge könnte die Hälfte der verbliebenen Geiseln nicht mehr am Leben sein.