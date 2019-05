Jean-Claude Juncker ist das Gesicht Europas und das Gesicht zu Europa: Europa sieht alt aus, müde, frühvergreist und selbstzufrieden zugleich. Und da draußen in der Welt sind junge Kräfte am Werk, sie warten nicht darauf, bis sich das große Altersheim Europa dazu aufraffen kann, seine Wettbewerbsfähigkeit in einer härter gewordenen Welt und ihrer neuen Ordnung wieder herzustellen. Sie schaffen Fakten und neue Kräfteverhältnisse. China an erster Stelle.

Aber es gibt dynamische Kräfte in der Europäischen Union. Die stärkste ist der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der es offenbar leid ist, auf seinen deutschen Counterpart Angela Merkel zu warten. Drei Anläufe hat er unternommen, die Buddha-Kanzlerin zu einer Reaktion auf seine Reformvorschläge zu stimulieren. Zweimal lief er damit ins Leere. Einmal antwortete die neue CDU-Parteivorsitzende.

