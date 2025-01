Es ist nicht lange her, da hatten weite Teile der deutschen Sozialdemokratie ein ähnlich stabiles Verhältnis zu Wladimir Putin wie der Autor dieser Zeilen zu seinem Nachbarn ein Stockwerk weiter oben. Der gute Mann ist schon etwas älter, weshalb er manchmal Hilfe braucht, seine Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Quid pro quo, lautet das Motto – und so kann sich meine Wenigkeit wiederum darauf verlassen, dass meine Pakete, die in Abwesenheit zugestellt werden, in gute Hände übergehen.

Da mein Nachbar bisher niemanden angegriffen hat – schon gar kein Land –, ist das Verhältnis zwischen uns nach wie vor stabil, und es wird wohl auch stabil bleiben. Zudem ist es seit jeher ein Verhältnis auf Augenhöhe und – anders als zwischen der SPD und dem Kreml lange Zeit – keines, das von einer klaren Hierarchie geprägt war, mit Wladimir Putin als dominantem Teil dieser Beziehung, der nicht nur einen ehemaligen SPD-Bundeskanzler auf die eigene Payroll setzte, sondern dem es auch gelungen war, Deutschland in ein massives Abhängigkeitsverhältnis zu Russland zu führen.